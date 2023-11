Oleggio Magic Basket: finale amaro contro Gallarate

Finale amaro per gli Squali nell’ottava giornata di campionato di serie B Interregionale: a casa della Esse Solar Gallarate finisce 77-52 per i padroni di casa.

Per Gallarate in campo ci sono De Bettin, Molteni, Passerini, Fioravanti e Antonelli; coach Gandini schiera Ianelli (alla prima dopo l'infortunio) Perez, Jovanovic, Pilotti e Colombo. L’avvio è tutto degli Squali (0-6) e sul 4-10 coach Gambaro richiama i suoi. Gli ospiti accorciano dall’arco (7-12), ci pensano Colombo ai liberi e Jovanovic a siglare il 7-16. Un parziale di 9-0 rimette Gallarate in scia (15-16) ed è punto a punto (24-23). Sotto canestro si fa sentire Milovanovic per il 28-26, Sampieri pareggia e intanto gli Squali devono fare i conti con i falli (due per Jovanovic e Pilotti). Altri cinque punti di casa valgono il 33-28 e sul 39-30 coach Gandini chiama la pausa; l’energia passa tutta dalla parte di Gallarate che all’intervallo è avanti 43-32.

Gli Squali provano a ripartire con piglio diverso e con le triple di Ianelli e Colombo accorciano 43-39, ma i padroni di casa ne hanno di più e si riportano sul 49-38 e dopo altri quattro punti Gandini richiama time out (53-38). La terza sirena dice 60-41 con tanti errori al tiro dei biancorossi. Errori che continuano anche nel quarto quarto e i padroni di casa ne approfittano creando il divario. Finale 77-52.

Esse Solar Basketball Gallarate 77

Oleggio Magic Basket 52

Parziali (24-23; 19-9; 17-9; 17-11)

Gallarate: Ghezzi 10, De Bettin 6, Moscatelli 3, Passerini 8, Antonelli 3, Paparella ne, Basso ne, Molteni 18, Clerici ne, Laudoni ne, Milovanovic 19, Fioravanti 10. All. Gambaro.

Oleggio: Perez 2, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 4, Pilotti 5, Sampieri 3, Borsani 4, Sablich 2, Temporali ne, Colombo 12, Jovanovic 11, Ianelli 9. All. Gandini.