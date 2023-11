Prima sconfitta stagionale per la Reale Mutua Torino ’81 Iren che cade tra le mura amiche per 10-12 contro la R.N. Florentia nel big match di giornata. I gialloblù, dopo i primi due tempi in ombra, provano a ricucire lo svantaggio accumulato, ma la reazione d’orgoglio non basta per evitare la sconfitta.

LA PARTITA

Inizia il match e dopo quattro minuti di studio sono gli ospiti a portarsi in vantaggio grazie alla rete di Stocco, ma dopo appena trenta secondi Vinko Lisica realizza la prima superiorità numerica dell’incontro e pareggia i conti. I ragazzi di Minetti iniziano a schiacciare sull’acceleratore e segnano l’1-2 con Turchini, trasformano un tiro di rigore con Borghigiani ed è sempre il toscano, a fine tempo, a siglare l’1-4 e il massimo vantaggio della R.N. Florentia. Si ritorna in vasca e la musica non cambia, De Mey, con l’uomo in più, realizza l’1-5. Provano a rialzare la testa i torinesi, ma Ettore Novara colpisce il palo su un tiro di rigore. I gialloblù sbagliano tanto e Sordini segna il +5 per i suoi; la reazione dei padroni di casa arriva con la superiorità numerica di Colombo che accorcia le distanze sul 2-6, ma nell’ultimo minuto del secondo periodo sale in cattedra Carlo Di Fulvio, che con una doppietta, porta il risultato sul 2-8 a metà partita.

Al cambio vasca è ancora la R.N. Florentia a superare Aldi e a fare il 2-9. I ragazzi di Simone Aversa, però, iniziano ad ingranare e rientrano in partita grazie alle reti di Cigolini, Giacomo Novara e a cinque secondi alla fine del terzo tempo con il rigore trasformato da Colombo che porta le due compagini sul 5-9. Inizia un ultimo periodo di fuoco e la piscina Monumentale di Torino è incandescente: tempo un minuto e mezzo e Lisica porta i gialloblù sul -3, ma la Florentia non si fa intimorire e ristabilisce le distanze con la rete di Andrea Di Fulvio. I torinesi, però, non mollano e a tre minuti dalla fine trovano l’8-10 grazie alla doppietta di Gattarossa che fa sognare i tifosi di casa, ma è ancora Andrea Di Fulvio a mettere lo zampino e a fare l’8-11. La Reale Mutua Torino ’81 Iren continua ad attaccare e riesce a portarsi sul -1 a un minuto dalla fine grazie alle reti in superiorità numerica di Ettore Novara e Iodice, ma all’ultima azione i toscani, con Benvenuto, trovano la via del gol che regala i tre punti alla squadra di Minetti. Non basta la reazione d’orgoglio finale per regalare la vittoria ai propri tifosi, la Reale Mutua Torino ’81 Iren perde per 10-12 contro la R.N. Florentia e rimane ferma a tre punti in classifica.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine del match: «C’era tanta tensione in acqua, abbiamo gestito male il pallone nei primi due periodi ed avuta poca organizzazione difensiva. Nel terzo e quarto tempo sono venuti fuori l’orgoglio e la tecnica, però non possiamo essere soddisfatti del risultato finale. Siamo indietro di condizione come immaginavo e avrei preferito giocare questa partita tra un mese, ma ci siamo dovuti scontrare alla seconda giornata. Siamo all’inizio e questa partita ci ha insegnato tanto che ci servirà per il proseguo del campionato».

Marco Raviolo, vicepresidente dei gialloblù: «È stata una partita a due facce: la prima parte di partita abbiamo giocato male, non da squadra ed eravamo sotto di sei reti, gli ultimi due tempi, invece, siamo riusciti a ricucire lo svantaggio, ma è chiaro che paghi lo sforzo. Complimenti alla R.N. Florentia, è una bella squadra!».

Luca Minetti, allenatore della Rari Nantes Florentia: «Non mi aspettavo di essere sul 2-8 a metà partita, siamo stati bravi a creare il vantaggio, ma poi siamo stati meno incisivi in attacco e ci siamo fatti recuperare. Siamo riusciti a vincere contro un’ottima squadra, che lotterà per la promozione, in una piscina molto ostica, sulla carta siamo favoriti per salire di categoria, ma dipenderà tutto da noi stessi!».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 10

R.N. FLORENTIA 12

Parziali (1-4; 1-4; 3-1; 5-3)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Iodice 1, Abate, Maffè, Cigolini 1, Costa, Ermondi, Gattarossa 2, G. Novara 1, E. Novara 1, Colombo 2, Santosuosso, Cassia. All. Aversa.

R.N. FLORENTIA: Cicali, Generini, Stocco 1, C. Di Fulvio 3, De Mey 1, Borghigiani 2, Turchini 1, Cardoni, Chemeri, Benvenuti 1, Sordini 1, A. Di Fulvio 2, Gioia, Mancini. All. Minetti.

ARBITRI: Cavallini – Sponza

LE NOTE: Usciti per limite di falli Maffè (T) e Generini (F) nel quarto tempo. Espulso Cardoni (F) per cattiva condotta nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Torino 5/13 + 2 rigori e R.N. Florentia 7/12 + un rigore. E. Novara (T) fallisce un rigore (palo) a 2’39” del secondo tempo.