Tecnoengineering Moncalieri: Costa Masnaga troppo forte per le Lunette

Ancora una partita difficile da leggere per la Tecnoengineering . Avvio complicato, caratterizzato da un paio di parziali importanti delle ospiti. Le Lunette rimangono però a lungo in partita fino al -4 a 5’ dall’intervallo, nonostante l'assenza di Giordano per un problema alla caviglia. Poi si spegne l’interruttore gialloblù e Costa Masnaga dilaga e vince con merito la sua quinta partita su sei in stagione. In doppia cifra per Moncalieri solo Mitreva (18 punti), dall’altra parte vanno tutte a referto.

Inizio come detto difficile per le Lunette: 11-3 per le ospiti in un amen, con gli unici punti delle gialloblù che portano la firma di Mitreva dalla lunga distanza. Salvini con un abile uso del piede perno accorcia, Ramasso con una rubata e due punti in contropiede sigla il -4. Le ospiti con Caloro, Allievi e N’guessan piazzano subito un altro 6-0 di parziale. Ci pensa ancora una volta Mitreva: prima dalla lunga distanza con una bomba in step back dal mezz’angolo e poi dal centro con un long two. Il primo quarto si chiude sul 12-17.

Il secondo quarto si apre con un canestro da sotto di N’guessan, risponde Pasero con un 3 su 3 dalla lunetta che riporta rapidamente in scia le gialloblù. Cordola dalla punta sigla il -3, ma un parziale di 4-0 obbliga coach Terzolo a un altro time out. A 5:40 dall’intervallo il tabellone dice 25-18 in favore delle ospiti. Al rientro in campo un gioco a due tra Landi e Salvini infiamma il pubblico del PalaEinaudi. Jakpa dalla lunetta accorcia ancora sul -4, ma Costa con due triple in fila di Gorini si riporta sul +10 a 1:27 dall’intervallo centrale. Tibè e Ravelli siglano il +15 dopo ‘20 (21-36).

Secondo tempo assolutamente a senso unico, con Costa Masnaga che dilaga rapidamente fino al +22 grazie a Osazuwa, Ravelli e Allievi. Mitreva è l’ultima ad arrendersi, ma dall’altra parte le lombarde fanno sempre e comunque la loro partita. Il terzo periodo si chiude 30-60, l’ultima sirena dice 46-80.

Prossimo impegno per Moncalieri domenica prossima alle 18 sul campo della Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno.

Tecnoengineering Moncalieri 46

Limonta Costa Masnaga 80

Parziali (12-17; 21-36; 30;60)

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 3, Pasero* 6, Landi* 3, Mitreva* 18, Salvini* 4, Zanoni, Abbate Daga, Iagulli, Vairo 3, Ramò n.e., Ramasso 4, Jakpa 5. All.re: Terzolo. Ass: Lanzano, Sciannimanico.

Limonta Costa Masnaga: Ravelli* 11, Caloro* 13, Piatti* 2, Allievi* 12, Tibè 9, Osazuwa 4, Gorini 9, N’guessan 9, Bernardi 4, Pappalardo 7. All.re: Andreoli. Ass: Ranieri, Rossi.