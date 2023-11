La Igor Agil Volley lotta ma esce sconfitta da Moncalieri

Igorine battagliere nella sesta giornata di campionato che non consegna punti. La Igor Agil Volley cede alla padrona di casa Ascot Moncalieri 3-1 (25-21; 25-20; 21-25; 25-23). Le Igorine di Medici, sotto nei primi due set, sono state brave a rimontare e a lottare con l'obiettivo di strappare almeno il tie break.

In campo Cantoni in regia, Brezza opposto, Nagy e Moiran al centro, Talerico e Del Freo schiacciatori, Badalamenti libero (spazio durante il match a Guatteo e Marianelli). Partono con tanta energia le padrone di casa che si fissano sull'8-3. Le Igorine faticano ad agganciare e dopo il 21-17 il set si chiude 25-21. Molto combattuto il secondo set con le Igorine avanti nelle prime battute (7-8) e poi in scia (16-15). Moncalieri allunga nel finale e si porta in vantaggio 2-0 (25-20).

Reazione trecatese, che continua a provarci come nel set precedente. Punto a punto fino al break delle Igorine che vale il 14-16 e poi allungo fino al 16-21; finale 21-25. Il quarto set è punto a punto fino all'11 pari, Moncalieri allunga per il 16-13, ma le Igorine si rifanno sotto e anzi superano 21-20. Il finale però premia le padrone di casa (25-23).

Ascot Moncalieri 3

Igor Agil Volley 1

Parziali (25-21; 25-20; 21-25; 25-23)

Moncalieri: Zampieri, Gerbino, Creaco, Cassolaro (L), Gramaglia, Ariagno, Feliz, Viana (L), Braccioni, Bini, Ulligini, Pastore, Montabone, Carra. All. Pigliafiori.

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Bianchi C, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Mangalagiu (L), Martelli, Del Freo. All. Medici.