La Festa torinese di "Racchette in Classe", sport e divertimento

Per il terzo anno consecutivo l'ha ospitata Torino, in concomitanza con le Nitto Atp Finals , il grande torneo tennistico che mette di fronte i primi otto atleti della stagione, e oggi il Pala Gianni Asti, impianto simbolo della città, è stato invaso da oltre 2.200 bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Torino e del Piemonte, che si sono alternati a gruppi nell'area di Kinder Joy of Moving , sui campi da mini tennis e ai tavoli da tennistavolo e mini tennistavolo, entrando in contatto con le varie discipline, con la partecipazione anche dell’ex campionessa Rita Grande .

«Questa festa di “Racchette in Classe” - spiega il presidente Di Napoli - è un bellissimo momento che si rinnova ogni anno e porta divertimento e spensieratezza. Rappresenta un’imperdibile occasione di aggregazione e inclusione per migliaia di giovanissimi, che stanno insieme all’insegna del sorriso. Per un dirigente sportivo come me è fantastico ricevere conferme come questa che lo sport conservi un fortissimo potere di unione. "Racchette in Classe" è un progetto meraviglioso, che ha un effetto promozionale inestimabile e consente al tennistavolo di avere un ruolo importante all’interno delle scuole, che sono uno straordinario bacino di reclutamento. Attraverso iniziative come questa i ragazzi comprendono quanto sia fondamentale svolgere attività fisica. Oggi ho visto moltissimi di loro avvicendarsi ai nostri tavoli e fare gruppo. Mi auguro che abbiano capito che lo sport è un’opportunità per stare bene con se stessi e in mezzo agli altri. Il mio auspicio è che molti abbiano trovato il tennistavolo divertente e possano decidere, con l’appoggio delle loro famiglie, di approfondirne la conoscenza, venendoci a trovare all’interno delle nostre palestre. Per i tecnici delle nostre società sarà un piacere aiutarli a scoprire se la pratica del nostro sport possa avere per loro anche uno sbocco agonistico».