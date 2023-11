La vittoria della Fulgor è la ciliegina sulla torta di una serata speciale

Parte costruendo buoni tiri ma concretizzando poco la Paffoni, che con il passare dei minuti cresce e ha una certezza: la difesa. Kosic è fin da subito in partita, Balanzoni sfrutta tutta la sua fisicità e i cambi dalla panchina portano energia ai rossoverdi. Baldassarre, in particolare, è molto coinvolto e proficuo.

Alla pausa lunga è 39 a 34, ma è nella ripresa che la Fulgor spacca la partita: ordinata nell’attaccare l’area, precisa dalla distanza con Fazioli e Kosic, la Paffoni infiamma il pubblico che la trascina a scavare il gap decisivo.

Toccato il +20 i ragazzi di coach Ducarello conservano il vantaggio e, nel finale, c’è spazio anche per i giovani del settore giovanile, che si tolgono la soddisfazione degli applausi dei 1500 rossoverdi e degli amici e compagni del PFJB, capaci di colorare un intero spicchio del Palazzetto.

All’intervallo sottolineiamo l’esibizione, stupenda, di Arcademia Omegna e la consegna della simbolica targa alla famiglia Paffoni da parte del presidente Nigro e del vicepresidente Burlotto: l’assegno con cui l’Associazione Kenzio Bellotti ha sostenuto le famiglie nello sport.

A fine gara queste le parole di coach Ducarello: «Ero onestamente molto emozionato ad inizio partita. Arrivare a questo Palazzetto, con questo pienone, è stato molto bello. Spero si possa confermare questo calore anche nelle prossime uscite! Per quanto riguarda la partita i ragazzi volevano i due punti, per noi erano importanti, sia per il morale che per la classifica e li abbiamo ottenuti giocando una buona partita. 21 assist, 5 giocatori in doppia-cifra, ci siamo passati la palla e siamo stati solidi anche un difesa. Ora recuperiamo le energie perché mercoledì dobbiamo siamo in campo a Crema».

Ci teniamo anche a riportare le dichiarazioni del coach di Fiorenzuola Lorenzo Dalmonte: «Apro una parentesi, faccio i complimenti al Club per aver organizzato un evento di alto livello, da alta Serie A2. Abbiamo giocato in un ambiente caldissimo».