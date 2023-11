Domenica di soddisfazioni per l’USD Tennis Beinasco, a segno in A1 e A2 femminile a squadre

Entrambe le formazioni hanno vinto e in trasferta. Quella di serie A1 sul sempre ostico teatro del TC Parioli (circolo vice campione in carica), quella di A2 in terra sarda, contro le portacolori del “Cagliari B”.

La squadra di A1 capitanata da Cristina Coletto ha conquistato i preziosi 3 punti fissando lo score definitivo sul 3-1. Due i successi in singolare, firmati rispettivamente dalla rumena Irina Bara, che si è imposta al terzo set sulla croata Lukas Tena dopo aver ceduto la prima frazione e quasi alla soglia delle due ore di gioco, e dalla laziale Federica Di Sarra, ormai da molte stagioni punto fermo della formazione piemontese.

Per la Di Sarra la vittoria è arrivata nettamente contro l’estrosa Martina Di Giuseppe, sul punteggio di 6-2 6-3. Ha lottato fino all’ultimo quindici anche Giulia Pairone, terza singolarista e “vivaio” dell’USD Tennis Beinasco, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca sul 6-3 7-5 per la rivale di giornata, Beatrice Lombardo.