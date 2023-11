Wash4Green Pinerolo: bella vittora contro Roma Volley

La Wash4Green Pinerolo ritorna alla vittoria dopo l’ultimo turno che l’aveva vista uscire sconfitta dal derby con Chieri. A cadere al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte è la Roma Volley Group che, nonostante un netto 3-0, disputa una buona partita, lottando alla pari per buona parte del match. Ci sono voluti 90 minuti alle padrone di casa per mettere in tasca altri tre punti importantissimi in vista della prossima sfida che le vedrà impegnate sul campo di Milano. La mvp del match è Ilenia Moro, per lei un ottimo 85% di efficienza in ricezione. Ed è anche grazie al libero biancoblù che Cambi è riuscita a distribuire il gioco in maniera egregia.

LA PARTITA

1 SET | La Wash4Green subito in doppio vantaggio con l’errore al servizio di Rivero e il muro di Akrari su Bici. Le padrone di casa mantengono le due lunghezze di vantaggio fino a metà set, poi Roma con Bici dai nove metri aggancia (11-11) e mette la testa avanti con la pipe di Rivero. Si prosegue punto a punto (15-15). Cambi si affida ad Akrari per tenere le sue agganciate alle avversarie (18-18) poi con Ungureanu Pinerolo rimette la testa avanti (20-19). Cuccarini ferma il gioco e Roma conquista il cambio palla. Nel finale si prosegue a suon di botta e risposta, in perfetto equilibrio (23-23). Il reparto centrali biancoblù gira alla perfezione e con Sorokaite in attacco la Wash4Green la spunta 25-23.

2 SET | Si riprende dal punto a punto del primo parziale (2-2) ma l’equilibrio dura poco. Le padrone di casa piazzano un break di tre punti (9-6) poi Akrari in attacco e Nemeth a muro su Melli portano il punteggio sul 12-8. Ungureanu blocca la fast di Silva Correa per il +6. Time out di Cuccarini. Al rientro in campo le capitoline accorciano: Nemeth non trova il rettangolo rosa e Bechis mura Ungureanu (16-14). Rivero tiene Roma in scia (18-16). Marchiaro si gioca la carta doppio cambio (dentro Storck e Camera per Cambi e Nemeth). L’opposta svizzera va subito a segno poi due errori nella metà campo ospite favoriscono Pinerolo che vola verso il finale di set (22-18). Il servizio di Madan si infrange nella rete ed è 25-21.

3 SET | La Wash4Green parte forte, Polder mura Rivero poi in fast sigla il punto del 9-3. Cuccarini chiama time out per fermare la fuga delle biancoblù. Il mani out di Bici e la diagonale di Schwan riportano in corsa Roma (12-9). Sorokaite firma un punto diretto dai nove metri riportando Pinerolo a +6 (15-9). Ungureanu sbaglia l’attacco e Silva Correa, in fast, piazza il punto del -2 (16-14). Pinerolo difende il vantaggio con le unghie e con i denti e nonostante una Roma mai arrendevole chiude set e partita (25-20).

SALA STAMPA

Ilenia Moro MVP (Wash4Green Pinerolo): «Dovevamo mettere la testa a questa partita subito dopo la gara persa a Chieri e abbiamo lavorato benissimo questa settimana. È stata tutta una crescita fino ad arrivare ad oggi dimostrando di essere cresciute. È sempre un lavoro di tutta la squadra, oggi ho vinto il mio primo premio mvp qui a Pinerolo e lo dedico a tutto il palazzetto, ai genitori e a tutta la squadra».

Erblira Bici (Roma Volley Group): «Arrivavamo da partite giocate bene, aspettavamo una Pinerolo entusiasta con tanta fame di fare punti. Abbiamo giocato bene ma non tutto il tempo sbagliando anche tanto. Loro sono state più brave, dobbiamo tornare in palestra a lavorare pensando alla prossima partita. Siamo una squadra con tanta voglia di fare bene, dobbiamo lavorare e penso che possiamo fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto oggi che non è stato il massimo».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 3

ROMA VOLLEY CLUB 0

Parziali (25/23, 25/21, 25/20)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 5, Cambi 2, Polder 7, Nemeth 18, Akrari 11, Ungureanu 13, Bussoli 1, Storck 1, Camera, Cosi. Non entrate: Di Mario (L). All. Marchiaro.

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 12, Bechis 2, Rivero 8, Ciarrocchi 1, Silva Correa 9, Melli 6, Ferrara (L), Madan 2, Rucli 2, Schwan 1, Valoppi. Non entrate: Muzi. All. Cuccarini.

ARBITRI: Armandola Cesare, Nava Stefano.

NOTE | Spettatori: 1.100. Durata set: 29’, 31’, 31’. Tot 91’. MVP: Ilenia Moro.