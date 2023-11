Cuneo Volley porta a casa un punto importante da Santa Croce

Una partita ostica come ci si aspettava, con Santa Croce in grande crescita con il rientro di Cargioli e l’innesto Allik. Una sfida che ha sicuramente messo in luce le grandi doti dei due palleggiatori in campo, che hanno fatto girare palloni a velocità di livello. La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo porta a casa un punto molto importante contro una squadra che da qui in avanti mostrerà molto più di quanto visto fino ad ora. Il tie-break al cardiopalma, in un Pal Parenti infuocato, è stato un momento alto di pallavolo. Sabato si torna in casa alle ore 20.00 contro Castellana e tutti i possessori del pettorale Stracôni potranno richiedere in cassa un biglietto omaggio nel rosso non numerato.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Bulleri schiera: Coscione palleggio, Lawrence opposto, Cargioli e Mati al centro, Parodi e Allik schiacciatori; Loreti (L).



Inizio punto a punto, poi Cuneo allunga e sul 5-10 coach Bulleri chiama il primo time out di serata. Sale ulteriormente il muro biancorosso e sul 14-16 è coach Battocchio a richiamare i suoi. Una battaglia, dove nessuno può abbassare la guardia, con il 21° punto firmato in diagonale da capitan Botto, i padroni di casa esauriscono i tempi discrezionali a disposizione nel primo set. L’attacco veloce di Codarin sposta s’infila tra il muro di Cargioli e la rete e chiude sul 18-25 il parziale.



Santa Croce parte a tutto braccio nel secondo set, portandosi avanti. Sul 20-16 entra Gottardo per Andreopoulos in seconda linea. Due azioni adrenaliniche per i biancoblù e coach Bulleri chiama il time out. Sul 23-21 entra Bristot per Botto. E’ proprio lo schiacciatore ferrarese a trovare il punto della parità al 23°. Time out per i biancorossi che rientrano in campo e trovano gli ultimi due punti che li separavano dal regolare il set (25-23) e portare il match sull’1 pari.



Un Pala Parenti alto di spirito sia in campo che sugli spalti, vede un terzo set punto a punto con i cuneesi avanti di due lunghezze (8-6). Salgono in difesa i biancorossi e Cuneo fatica ad andare a terra in attacco, fino al recupero e sorpasso. Sul 20-18 entra Cioffi per Codarin e sul finale Bristot per Sottile ad alzare il muro. Lawrence chiude il set sul 25-21 mandando Santa Croce avanti 2-1 nel punteggio.



Ancora un gioco punto a punto con grande prestazione dei due palleggiatori che fanno viaggiare il pallone ad un livello molto alto su tutta la lunghezza della rete. Sul 10-13 dopo un ace di Gottardo coach Bulleri chiama il time out. Sugli scudi i biancoblù, con capitan Botto sia in attacco che dai nove metri, molto bene Staforini. Alla Matrix il buon Volpato lascia correre out l’attacco avversario e il set termina 15-25.



Tie-break tirato, ma con Cuneo avanti. L’ace di Volpato vale il cambio campo (7-8) e l’attacco di Codarin sul 10-8 vede il time out per Santa Croce. Lawrence trova l’11 pari dai nove metri e coach Battocchio richiama i suoi. I biancoblù non mollano e con due punti di Botto trovano il 13 pari. I lupi chiudono 16-14 sostenuti dal loro pubblico.



Premio MVP di serata Antonio Cargioli.

Al termine della partita Coach Battocchio: «Stasera è andata in scena la partita più brutta di questa stagione, è stato un bruttissimo passo indietro. La cosa positiva è che siamo riusciti a portare a casa un punto e in una gara così non è per niente facile perché eravamo sotto 2-1 ma nel primo set abbiamo attaccato con il 40% con efficienza al 20€, quindi è andata bene che loro hanno fatto peggio di noi. E’ un peccato perché il tie-break poi siamo entrati in campo un po’ con mezzo braccino, abbiamo battuto facile a metà, poi preso vantaggio, poi pallonetto, rete, etc tutte cose che contro squadre così forti le paghi».



Sabato 18 novembre alle ore 20 la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo giocherà di nuovo in casa nello Sponsor Match Day Nims. Tutti coloro che si presenteranno in cassa con il pettorale della Stracôni, riceveranno un biglietto ingresso omaggio nel settore rosso non numerato.



Kemas Lamipel Santa Croce 3

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 2

Parziali (18-25/25-23/25-21/15-25/16-14)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 5, Jensens 24, Volpato 14, Codarin 10, Andreopoulos 5, Botto (K) 14; Staforini (L1); Gottardo 9, Bristot 1, Cioffi . N.e. Giacomini, Colangelo, Coppa, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 64%; Attacco: 41%; Muri 10; Ace 7.



Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 1, Lawrence 26, Cargioli 16, Mati 13, Parodi 1, Allik 16; Loreti (L1); Russo, Giannini. N.e. Gabbriellini, Brucini, Matteini, Petratti, Gatto, Colli (L2)

All.: Michele Bulleri.

II All.: Alessandro Pagliai.

Ricezione positiva: 60%; Attacco: 45%; Muri 10; Ace 2.

Durata set: 25’, 32’, 29’, 25’, 22’.

Durata totale: 133’.