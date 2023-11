XV Campionato Italiano dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport a Galliate

Il Tiro a Segno Nazionale di Galliate ha ospitato il XV Campionato Italiano dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport di tiro per la specialità Avancarica.

L’evento avrebbe dovuto essere ospitato dal TSN Faenza, storico organizzatore di questo evento sportivo, ma l’impianto è tutt’ora inagibile dopo i disastrosi eventi climatici di maggio, pertanto il presidente dell’UNVS Faenza, Francesco Fabbri, ha accettato l’offerta di Pierangelo Ferrari, presidente del TSN Galliate, che ha messo a disposizione la struttura piemontese per organizzare la competizione, avvalendosi del prezioso supporto delle sezioni UNVS di Borgomanero, presieduta da Pierfranco Dellavesa, e degli stessi faentini.

La manifestazione ha visto la partecipazione di atleti provenienti dalle sezioni UNVS di Borgomanero, Faenza, Torino e Parma, che hanno gareggiato nelle specialità Fucile (50 m), Pistola (25 m) e Revolver (25 m) per i titoli individuali e per l’assoluto a squadre. Due i successi ottenuti dai piemontesi, con Sandro Felici (Torino) nel Fucile e Paolo De Francesco (Borgomanero) nel Revolver, mentre tra le squadre i borgomaneresi Pietro Grazioli, Marco Locatelli e lo stesso De Francesco si sono classificati secondi dietro al Faenza.

Alla cerimonia finale di premiazione hanno partecipato Claudiano Di Caprio sindaco di Galliate, Rosalba Fecchio Delegato provinciale del Coni e Antonino Muscarà vice presidente Area Nord dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport.

L’intero incasso della manifestazione è stato devoluto da parte degli organizzatori locali del TSN Galliate e UNVS Borgomanero al TSN Faenza, che ha ricambiato l’importante gesto non solo simbolico, donando un pregevole piatto in ceramica faentina. Al termine è stato rinnovato l’appuntamento al 2024 per il prossimo Campionato Italiano della specialità Avancarica, vista la già confermata assegnazione della manifestazione al TSN Galliate da parte dell’UNVS.