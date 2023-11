Canottieri Casale gia' in semifinale playoff

Canottieri Casale ufficialmente in semifinale playoff di A1 femminile per il terzo anno consecutivo.

Le ragazze di coach Giulia Gabba hanno pareggiato 2-2 sul veloce indoor del Tennis Club Padova. Debutto stagionale per la finlandese Anastasia Kulikova (2.1), che si impone agevolmente 6-1, 6-3 contro l’iberica Andrea Lazaro Garcia (2.1). K.o. cautelativo per Lisa Pigato (2.1) contro Carolina Gasparini (2.3): la veneta avanti 7-6, sul 2-2 vede la giocatrice lombarda costretta al ritiro.

Secondo punto monferrino per Jessica Pieri (2.2) contro Gioia Barbieri (2.7): la tennista di Lucca vince 7-5, 6-2. Nel doppio ritiro dopo un solo game di Pieri e Greta Rizzetto contro Lazaro Garcia e Luciano. Domenica prossima le campionesse d’Italia chiuderanno la regular season davanti al pubblico di casa contro il Tennis Club Italia Forte dei Marmi, che ha rinviato a giovedì 16 novembre il match contro Rungg.

La classifica del girone 2 vede la Canottieri in testa a 11 punti, Rungg e Padova a 5, Forte dei Marmi a 3. In viale Lungo Po impegno della A2 maschile, che lotta, contro la capolista Bassano del Grappa. Proprio i veneti l’hanno spuntata con la vittoria nei due doppi confermando il ruolo da leader del girone 4. Facundo Juarez Vila (2.1) supera in rimonta l’ostacolo Marco Speronello (2.1) con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Fatali due tie-break a Gregorio Biondolillo (2.2) contro il pari classifica Tommaso Gabrieli.

Stop anche per Luca Barbonaglia (2.5) che deve arrendersi a Francesco Salviato (2.3), vincente 6-1, 6-2. Prova di forza del capitano Marco Bella (2.5), al debutto nel 2023, contro Matteo Dal Zotto (2.3): perso al fotofinish il primo set (7-6), Bella recupera e pareggia i conti con identico score (7-6). Nel terzo e decisivo set assolo del casalese che vince 6-0.

Nei doppi, duplice successo di Bassano. Salviato e Dal Zotto vincono 6-1, 6-1 contro Barbonaglia e Rondano, mentre Speronello e Gabrieli superano Biondolillo e Juarez 6-4, 7-5. Domenica prossima trasferta ad Arezzo per chiudere la regular season. Nelle altre partite di giornata vittoria di Ronchiverdi contro Ferratella e di Genova contro Sassuolo. Riposava Arezzo. La classifica del raggruppamento recita: Bassano 15 punti, Arezzo 12, Canottieri 8, Genova e Ronchiverdi 7, Sassuolo 3 e Ferratella 0.