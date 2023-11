Latina sorprende in casa la Novipiù

La Novipiù non riesce a recuperare il gap di svantaggio incamerato nelle prime due frazioni. Arriva fino al -7 in apertura di ultimo quarto ma non riesce ad affondare. Nonostante il rientro di Martinoni, Fabi e il nuovo innesto Romano, con quella di questa sera sono quattro le sconfitte consecutive. Bagna l’esordio con una vittoria invece l’esperto Giancarlo Sacco che dalla trasferta monferrina torna a casa con una Latina assolutamente rigenerata. Domenica rossoblu impegnati a Desio con Cantù, poi si chiuderà l’andata in casa contro Milano sabato 25 novembre alle ore 20.30.

Coach Di Bella si affida al quintetto composto da Calzavara, Kelly, Pepper, Zucca, Martinoni. Calzavara risponde subito ad Alipiev. Zucca molto vivace in questa fase. Bella penetrazione e tripla più fallo. È però Alipiev il nemico numero uno per la Novipiù. Concreto da fuori, inarrestabile sotto le plance. Il bulgaro sale subito in doppia cifra. 9-14. Anche Kelly si sblocca. Le percentuali al tiro da fuori per i laziali sono altissime. Romeo, Parrillo, Gaines. Il gap di divario si fa corposo.

I cinque punti del tandem Fabi-Martinoni chiudono il primo quarto sul 17-28. I rossoblu finalmente possono sfruttare ampie rotazioni. C’è spazio subito per Romano, giocatore poliedrico e subito in palla. Latina però è concreta. Il cambio al timone tecnico si vede e Fall e compagni rispettano il proprio piano gara. Gaines continua a segnare da fuori. Monferrato che non trova il bandolo della matassa. Fall e Gaines per il 25-44. I padroni di casa non riescono ad essere efficaci offensivamente. Ancora tripla di Gaines. Si va all’intervallo sul 27-49. I rossoblu sembrano toccati nell’orgoglio.

È evidente che non sia giornata. Kelly si toglie la polvere di dosso e sale subito in doppia cifra. Alipiev non ha intenzione di mollare. Pepper affonda, ancora Kelly che sia ai liberi che da fuori accorcia. -13. I 4 falli di Parrillo e Alipiev fanno ben sperare anche perché la profondità della panchina di Latina non è infinita. I viaggi alla lunetta per Monferrato questa volta sono molto proficui. Altra tripla di Kelly praticamente in chiusura.

Si va all’ultimo quarto sul 55-65. Bisogna crederci ed effettivamente anche il PalaEnergica lo fa. Fabi da 3 per il meno 7. Poi qualche pasticcio di troppo rovina i piani. Il gap resta ancorato sui 10 punti. Poi tripla di Gaines e la partita se ne va. Alipiev e Mladevov nel pitturato hanno ragione. Kelly ancora da tre; bella giocata di Fantoma ma ormai è soltanto per la differenza canestri. Latina ne ha fino alla linea del traguardo. Finisce 71-86: vittoria meritata per i ragazzi di coach Sacco.



Il commento di coach Fabio Di Bella: «Mi spiace tanto e chiedo scusa a tutti perché è stata una partita che abbiamo giocato e affrontato male. Probabilmente come staff non siamo riusciti a trasmettere l’importanza di questa gara. L’approccio doveva essere diametralmente opposto a quello che è stato. Una partita strana, in cui non mi sono riconosciuto e non ho riconosciuto i miei giocatori. È una batosta dura da prendere e somatizzare. Dobbiamo reagire quanto prima. Non ci sono troppe parole da aggiungere oggi. Siamo stati surclassati anche a livello di energia nonostante il ritorno in campo dei due infortunati ed il nuovo innesto. Ovviamente faccio i complimenti a Latina perché sono stati bravi a giocare una partita del genere con pochi giocatori e gravati di falli. Era una partita in cui le forze in campo si equivalevano e mi aspettavo di giocarla punto a punto fino alla fine».



Il tabellino:

Novipiù Monferrato Basket 71

Benacquista Assicurazioni Latina 86

Parziali (17-28, 10-21, 28-16, 16-21)

Novipiù Monferrato Basket: C.J. Kelly 28 (2/6, 5/13), Andrea Calzavara 8 (3/4, 0/4), Niccoló Martinoni 7 (2/4, 0/0), Dalton Pepper 6 (1/4, 0/8), Dario Zucca 6 (1/1, 1/2), Agustin Fabi 6 (0/0, 2/3), Raffaele Romano 4 (0/1, 0/2), Tommaso Fantoma 4 (0/0, 0/0), Nicoló Castellino 2 (1/1, 0/0), Karl Markus Poom 0 (0/0, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0)

Benacquista Assicurazioni Latina: Ivan Alipiev 24 (7/10, 3/4), Frank Gaines 21 (2/8, 5/17), Salvatore Parrillo 18 (4/4, 3/5), Gabriele Romeo 7 (2/6, 1/5), Abdel Fall 7 (3/4, 0/0), Borislav Georgiev Mladenov 4 (2/3, 0/0), Samuele Moretti 3 (1/3, 0/1), Kenneth Viglianisi 2 (0/1, 0/4), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)