Serie B2 F, 6^ giornata - Acrobatica Group Alessandria Vs Mts Ser Santena

Che fosse una partita difficile, sicuramente Destefanis e compagne lo sapevano bene, alla sesta di campionato infatti incontrano una delle due attuali capoliste e forse una delle più titolate alla promozione. Sicuramente non una prestazione ottimale per le tigri santenesi che fin dai primi scambi sembra una squadra contratta e poco reattiva. L'Alessandria invece si è dimostrata una formazione da subito compatta con un gioco lineare e con poche sbavature.

Coach Bellagotti nel primo set schiera: Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis centrali, Zapryanova e Bertotto in banda e Ferrua libero.

In apertura della frazione, Destefanis e compagne si portano subito in svantaggio di 3 punti, fino all’8-5 a favore dell'Alessandria. La differenza punti si allunga fino al +11(16-5) e questo vantaggio rimane pressoché invariato fino al 19-8. Bellagotti prova con due time out a sbloccare la situazione, che piano piano arriva, quando le tigri santenesi riescono a recuperare qualche punto fino al -8. Poi le padrone di casa spingono sull'acceleratore chiudendo il set 25-14.

Nella seconda frazione Caretto prende il posto di Zapryanova, e si inizia con una sostanziale parità fino al primo allungo delle alessandrine che arrivano al +6 e si portano sul 18-12. Questo vantaggio rimane costante e si arriva a +8 sul 22-14. Col turno al servizio di Rolle, che mette a segno un paio di ace, le tigri santenesi si portano a -5 sul 23-18, ma dopo il time out di coach Ruscigni, sono le padrone di casa a chiudere anche questa frazione per 25-18. Nel terzo e decisivo set Bellagotti, sostituisce Ferrua con Sandrone ma anche in questa frazione Soriani e compagne partono subito avanti di 3 punti (4-1) e da questo momento il vantaggio aumenterà costantemente fino al +10 (24-14). Le tigri santenesi recuperano un paio di punti, con l'instancabile Nardoianni, ma il set e il match si chiude sul 25-16.

Nella prossima partita l'Mts Santena ospiterà al Palaser la formazione del Pusterla 1880 Venegono di Varese.



ACROBATICA GROUP ALESSANDRIA 3

MTS SER SANTENA 0

Parziali (25-14 25-18 25-16)

Mts Ser Santena:Nardoianni 8, Destefanis 6, Caretto 4, Rolle 4, Scapati 4, Bertotto 3, Busso 1, Zapryanova 1, Schiavon , Pertusio, Saccinto, Cassarino

Liberi: Ferrua, Sandrone

Allenatori: Bellagotti, Scomazzon

Team Manager: Cannizzaro