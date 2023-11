CUS Torino Rugby, le partite del weekend

Importante vittoria all’Albonico per l’IVECO CUS Torino Rugby, gli universitari dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco si sono imposti per 47-7 sul Rugby Parma nella quinta giornata del campionato di Serie A maschile. Sconfitta invece per 29-14 per le cussine dei coach Paul Marshallsay, Roberto Modonutto e Serena Di Guida in trasferta nel derby con il CUS Milano, nella prima giornata di Serie A Elite femminile.

Queste le parole di coach Lucas D’Angelo a fine gara: «sono contento della prestazione dei ragazzi, in particolare nei momenti che siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. È stata un partita che ha avuto più volti e l’arbitro non ci ha permesso di giocare calci di punizione veloci, per cui dovevamo velocizzare noi il gioco con le nostre azioni. I ragazzi sono allenati molto bene sulla velocità e sulla corsa e quando siamo riusciti a farlo la partita ha avuto un altro ritmo. Abbiamo permesso a Parma di giocare un po’ troppo nella nostra metà campo e a questo dobbiamo stare più attenti».

I prossimi appuntamenti per le due formazioni dell’IVECO CUS TORINO RUGBY saranno domenica 19 novembre. La formazione femminile in trasferta sul campo del Valsugana Rugby Padova (ore 12.30), quella maschile sul campo del Rugby Parabiago (ore 14.30).

Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 12 novembre 2023 ore 14.30

Serie A maschile, V giornata

IVECO CUS TORINO RUGBY 47

RUGBY PARMA F.C. 1931 7

Parziali (28-0)

Marcatori: p.t. 11’ m. E Reeves tr. G. Reeves (7-0); 14’ m. Piacenza tr. G. Reeves (14-0); 18’ m. Caputo tr. G. Reeves (21-0); 21’ m. Telloni tr. G. Reeves (28-0) s.t.: 48’ m. Bosi tr. Gennari (28-7); 52’ m. Caputo nt (33-7); 59’ m. Civita tr. Zanatta (40-7); 71’ m. Mastrodomenico tr. Zanatta (47-7)

IVECO CUS Torino Rugby: E. Reevs; Civita (49’ Imberti), Groza, G. Reevs (cap.) (49’ Solano), Telloni; Zanatta, Cavallaro (64’ Cruciani); Spinelli, Piacenza, Di Fiore (52’ Mastrodomenico); Ursache (60’ Riccardi), Perrone; Lombardo (45’ Barbotti), Caputo (52’ Roncon), Liguori (38’ Valleise).

All. D’Angelo

Rugby Parma: Gennari, Bianconcini, Piccioli, Silva (50’ Colla), Pasini, Frati, Righi Riva (41’ Bosi), Borsi (cap.), Alvarez (41’ Andreoli), Modoni, Granieri (44’ Schianchi), Caselli (48’ Slawitz), Quiroga (48’ Babbo), Maggiore (35’ Bonofiglio), Calì (35’ Singh)

All. Du Preez

Arb. Jacopo Rossi (Treviso)

AA1 Balducci AA2 Grondona

Cartellini:

Calciatori: G. Reeves (CUS Torino) 4/4; Zanatta (CUS Torino) 2/3; Gennari (Parma) 1/1

Note: Giornata soleggiata 13° circa. Campo in buone condizioni. Circa 400 spettatori.

Punti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino Rugby 5, Rugby Parma 0

Milano, Bicocca Stadium - domenica 12 novembre 2023 ore 14.30

Serie A Elite Femminile, I giornata

CUS Milano 29

IVECO CUS Torino 14

Parziali (p.t. 24-7)

Marcatori: pt: 2’ cp Paganini (3-0); 5’ cp Paganini(6-0); 8’ m. Piovano tr. Garasso (6-7); 15’ cpPaganini (9-7); 26’ cp Paganini (12-7); 36’m Cassaghi tr.Paganini ( 19-7); 34’ m Verocai (24-7)st.43’ m Zini tr.Sarasso (24-14); 61 m Turolla (29-14).

CUS Milano: Petrik; Curto, Verocai, Severgnini (55’ Corsini), Cavina Gaia (33’ Bulanti); Paganini, Baracchetti; Cavina Giulia (61’ Galleani), Satragno, Ivashchenko (36’ Turrisi); Elemi, Pagani; Cassaghi, Ascione (cap), Turolla.

Ne: Gaglia, Logoteta, Comazzi,

All. Rigosa

IVECO CUS Torino: Sarasso; Piovano (61’ Bruno), Sacchi (61’ Vian), Gronda (Cap.), Pantaleoni; Piva, Toeschi; Gai, Comazzi, Luoni; Ponzio (61’ Zoboli), Epifani; Salvatore, Tognoni (55’ Hu), Zini.

Ne: Reverso, Fulcini, Zoboli, Parodi, Cagnotto,

All. Marshallsay

Arb. Fabio Arnone

Cartellini:

Calciatori: Paganini (5/7), Sarasso (2/2)

Punti in classifica: CUS Milano 4, CUS Torino 0

Note: Terreno di gioco in buone condizioni, giornata fredda e serena. Spettatori 350.

Player of the match: Miriam Pagani