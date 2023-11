Giaguari Torino: i risultati del weekend delle giovanili

Due vittorie ed una sconfitta per i Giaguari nel weekend appena passato, e la sconfitta della Under 15 è di quelle che pesano, perché costa la testa del girone e la possibilità di giocare direttamente la semifinale senza passare dalle wild card.

Il weekend inizia a Verona, dove sabato pomeriggio i Giaguari hanno incontrato i Redskins per la prima giornata di ritorno della Coppa Italia Under 21. Successo netto e senza discussioni per i torinesi, che hanno iniziato forte nel primo tempo come all’andata ma senza poi subire il tentativo di rimonta da parte degli scaligeri.

Nel primo tempo sono Licari (8 yard) e Duranti (1 yard) a varcare la end zone avversaria con delle corse. La prima trasformazione di Ivasiuc prende il palo, e la seconda, alla mano, non riesce e si va all’intervallo sul punteggio di 12-0. I tre intercetti messi a segno da Licari, Cellini e Stoppa, indicano il netto dominio dei Giaguari nel primo tempo.

Nella seconda metà di gioco la musica non cambia, con i Redskins che restano al palo, sebbene mostrino un netto miglioramento rispetto al primo tempo. Sono ancora i Giaguari ad andare a punti. Un fumble dei Redskins sulle proprie 4 yard viene recuperato da Longhini, ed è Licari a segnare il suo secondo touchdown personale. Il 24-0 finale viene siglato da Finali, che riceve da Duranti un passaggio da 45 yard. Da registrare, purtroppo, l’infortunio di Tommaso Ivasiuc, che verrà valutato nei prossimi giorni.

La domenica al Vigorelli di Milano è andata in scena la doppia sfida Under 15 e 18 tra Giaguari e Rhinos. Iniziano gli Under 18, che fin da subito incanalano la partita sui binari del dominio torinese recuperando il kickoff iniziale ed andando a segno con una corsa da 5 yard di Bairo. Mentre la difesa fermava qualsiasi tentativo dell’attacco dei Rhinos, nel secondo quarto i Giaguari allungavano ancora con una corsa di Porciello ed un passaggio di Bairo per Lazzaretto che riceveva in acrobazia in end zone. Una safety su uno snap errato portava il punteggio sul 22-0 all’intervallo.

Nel secondo tempo, i Giaguari davano ampio spazio alle riserve, non prima di aver segnato il 29-0 con Bertuol su passaggio di Bairo.

Solo verso la fine della partita, i Rhinos andavano a segno per il 29-7 finale che significa, per i Giaguari, testa del girone e possibile semifinale in casa senza passare dalle wild card.

Lo stesso obiettivo ce l’aveva la Under 15, ma alla fine della giornata si trovava a dover cedere lo scettro ai Rhinos, che vincevano con oltre 14 punti di scarto per colmare il divario della sconfitta patita alla prima giornata. Se la partita di week 1 era stata storica per l’incredibile punteggio di 88-74 per i Giaguari, questa lo è stata ancor di più, con il punteggio finale di 102-74 per i milanesi.

In un continuo susseguirsi di segnature da una parte e dall’altra, spesso percorrendo tutto il campo con una sola azione, i milanesi sfruttavano l’estro, la velocità e l’agilità del quarterback Sanguinet, che faceva praticamente tutto da solo, segnando 11 dei 13 touchdown della sua squadra.

Lato Giaguari, Brancaleoni faceva la parte del leone con 6 touchdown, ma anche Mattia Papeo dava il suo contributo con tre segnature. Segnatura anche per Borri, ma vittoria e girone andavano ai Rhinos.