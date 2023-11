Sporting Club Pinerolo: i risultati del fine settimana

CURLING

Nel weekend 11-12 Novembre i ragazzi hanno affrontato i turni del campionato italiano assoluto.

Le squadre maschili, il Team Ribotta ed il Team Gilli, hanno partecipato al primo turno di campionato a Cembra.

La squadra femminile, il Team Mariani invece ha sostenuto il secondo turno di campionato a Cortina d’Ampezzo.



RISULTATI

Sporting Club Pinerolo AM (Team Ribotta)

Vs Bormio Curling: partita vinta 8-5

Vs C.C. CEMBRA 88: partita vinta 8-4

Vs Renegades: partita vinta 7-6

Vs Sporting Club Pinerolo AM 2: partita vinta 5-3



Sporting Club Pinerolo AM 2 (Team Gilli)

Vs C.C. Cembra 88: partita persa 6-7

Vs Renegades: partita vinta 6-4

Vs Bormio Curling: partita persa 5-7

Vs Sporting Club Pinerolo AM: partita persa 3-5



Sporting Club Pinerolo AF (Team Mariani)

Vs C.C. Lago Santo F: partita vinta 6-3

Vs Mole 2020 femminile: partita persa 3-7

FIGURA

Nel weekend 11-12 Novembre le ragazze hanno partecipato alla seconda prova: Coppa Italia fascia Gold e Trofeo delle regioni fascia Silver.

Spicca il risultato di Nives RIVETTI, che ottiene il punteggio per gareggiare il prossimo anno nella fascia Gold, classificandosi 3ª nella categoria Intermediate Novice girls gr.2 Silver. Un’altra vittoria collezionata da Giulia BERTALOT nella categoria Junior Women Silver gr.2.



RISULTATI

Cat. Pre Novice Girls silver:

– Lorena GAL 5ª

– Nora BERTALMIO 9ª



Cat. Basic Novice Girls gr.1 silver:

– Carlotta ODIN 4ª

– Giorgia TRUCCO 8ª

– Sara BRAZIOLI 13ª

– Maya Emanuela VIERU 17ª



Cat. Basic Novice Girls gr.2 silver:

– Cloe GAMBA 4ª

– Iris MILAN 10ª

– Anita Caterina FEA 20ª



Cat. Junior Women gr.1 silver:

– Matilde CAPELLINO 10ª



Cat. Junior Women gr. 2 silver:

– Giulia BERTALOT 1ª

– Ludovica DILEO 12ª



Cat. Intermediate Novice Girls gr. 1 Silver:

– Carol ANTOARD 4ª



Cat. Intermediate Novice Girls gr.2 Silver:

– Nives RIVETTI 3ª



Cat. Basic Novice girls Gold:

– Gaia RIBOTTA 12ª

HOCKEY

Settimana di pausa per i campionati giovanili, ma non di stop per i nostri atleti, alcuni di loro impegnati nelle rispettive categorie nazionali. Per la nazionale U17 la Tre Nazioni a Bytom, in Polonia: sono stati convocati: Ferretti Francesco e Manavella.

Grande prova anche della U18 femminile, che conquista il 4 Nations Tournament di Vaujany, in Francia, dello Sporting le atlete presenti: Ostoni Margherita, Boaglio Federica, Esposito Gaia (giocatrice in prestito per questa stagione), Armani Anna (giocatrice in prestito per questa stagione).

Infine la U16 è scesa sul ghiaccio di casa a Fondo, in Trentino, in un Torneo 4 Nazioni, convocato per Sporting Club Pinerolo: Tadeas Kudrna. Due vittorie e una sconfitta!