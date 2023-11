Igor Agil Volley: settore giovanile, il recap della settimana

Serie D/U16: week end di buone sensazioni

Un risultato non positivo ma utile per tutto il gruppo e una vera e propria maratona. Così il week end delle Igorine di Valeria Alberti: in serie D sconfitta 3-0 (25-18; 25-22; 25-18) a casa di Lanzo e nel campionato giovanile una vittoria al termine di cinque set di alto livello, 2-3 (22-25; 25-23; 26-24; 17-25; 13-15) contro Bra.

«In D è stata comunque una bella partita, tutte sono entrate in campo e tutte hanno risposto presente; in alcuni momenti ci sono state tante atlete 2009 insieme e ci siamo ben distinte. A Bra vorrei riassumere il match così: al tie break eravamo sotto 9-3 e abbiamo vinto, vuol dire che ho in mano una squadra che non molla mai e poi mai e di questo sono contenta» dice l'allenatrice. Prossimi appuntamenti in D in casa contro Valenza il 18 alle 17, in U16 trasferta a Lilliput domenica 19 alle 11.

U18, vittoria con Sammaborgo

Tre punti. Le Igorine di Barbara Medici fanno bottino pieno in casa contro Sammaborgo 3-0 (25-16; 25-14; 25-19) In U18. Prossimo appuntamento ancora in casa domenica 12 alle 11 contro Pavic.

U16 Ecc terr e Prima divisione, una vittoria e una sconfitta

Tre punti nel week end per le Igorine di Lele Cappato. In U16 Eccellenza terr sconfitta contro Sammaborgo 0-3 (21-25; 22-25; 29-31); contro Crescentino in Prima divisione invece vittoria 3-1 (20-25; 25-21; 25-18; 29-27).

«In U16 purtroppo non siamo mai entrati veramente in partita, commettendo troppi errori che non ci hanno permesso di mantenere il ritmo. Alternavamo cose buone a errori tecnici e caratteriali che alla fine abbiamo pagato. Sono stato però contento di vedere la reazione in Prima divisione, - dice l’allenatore - è stata una vittoria sudata, meritata e di tutti. E finalmente abbiamo ritrovato un po’ della nostre certezze». In Prima divisione appuntamento infrasettimanale mercoledì 15 alle 21 a Biella.

U13, vittoria ad Acqui

Vittoria per la squadra di Luca Astorino, 0-3 (12-25,14-25,10-25) a casa di Acqui Terme.

«Buona partita, sempre in controllo. Siamo riuscite a mettere in campo tante situazioni provate in allenamento e siamo rimaste attente per tutta la gara. Tutte le ragazze hanno dato il loro contributo» dice l'allenatore.

U14 Eccellenza terr e U16 territoriale, due vittorie

Doppietta per le Igorine di Mattia Rossi; turno infrasettimanale con U16 che vince 3-1 (25-9; 29-27; 20-25; 25-10) contro Issa Novara. Nel week end invece risultato rotondo 0-3 (16-25; 17-25; 20-25) a casa di Valsesia in U14.

«A Valsesia partita dal risveglio presto che non ha trovato le ragazze impreparate. Ora ci aspetta una settimana impegnativa piena di match». Quattro appuntamenti per le Igorine: in U16 turno mercoledì 15 in casa contro San Giuseppe Trecate alle 20.30, poi sabato alle 11 a Novi e domenica alle 10.30 ad Alessandria. In U14 si gioca domenica alle 18 contro Alessandria.

U14 territoriale, vittoria con Occhieppese

Risultato netto per le Igorine di Andrea Garagiola, contro Occhieppese finisce 3-0 (25-16; 25-13; 25-18). Prossimo appuntamento a Lessona domenica 19 alle 15.