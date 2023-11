Collegno Basket: terza vittoria stagionale per i Lions

Nonostante le pesanti assenze di Tarditi e De Bartolomeo, alle quali si è aggiunta quella di Elkazevic dopo appena quaranta secondi di gioco, ieri è arrivata la seconda vittoria stagionale in trasferta per i Lions di coach Comazzi. A farne le spese la Cogal Savigliano che dopo un primo quarto dominato dai biancorossi torna subito in partita grazie a un super secondo parziale. Il terzo quarto è ancora dei padroni di casa (22-16), ma gli ultimi 10’ sono sulla falsa riga del primo.

Collegno porta quindi a casa due punti importantissimi e guadagna il centro della classifica. Decisive le prestazioni di Tio Tiagande (26 punti, 22 rimbalzi e 6 recuperi) e di Mortarino (20 punti e 2 assist) Prossimo impegno dei Lions il 19 novembre alle 18:00 al PalaCollegno contro Crt Group College Basketball.

Coach Comazzi: «Era una scontro diretto importantissimo. Non abbiamo giocato bene, ma siamo stati concreti. Siamo scesi in campo con due assenze pesanti (Tarditi, De Bartolomeo, ndr) e poco dopo si è aggiunto anche Elkazevic. La squadra è stata però forte e non si è persa d’animo, fin dai primi minuti. Savigliano è rientrata ben presto in scia nel secondo quarto e quando la partita sembrava ci stesse un po’ scappando di mano i ragazzi sono stati bravissimi in entrambe le metà campo: in difesa abbiamo stretto le maglie e in attacco siamo stati abili a portare a casa punti pesanti in momenti chiave. È una vittoria importante, sono soddisfatto dell’atteggiamento della squadra. Dobbiamo continuare su questa strada».

CO.GA.L. SAVIGLIANO 62

COLLEGNO BASKET 69

Parziali (9-21, 20-12, 22-16, 11-20)

CO.GA.L. Savigliano: Gioda 15, Tulumello 10, Danna 9, Tuninetto 9, De Santis 5, Isaia 5, Baruzzo 4, Utieyin 4, Obakhavbaye 2, Mellano, Varallo, Introini. All.: Fiorito.

COLLEGNO BASKET: Vignoli n.e., Bollito n.e., Milone 7, Framarin 6, Elkazevic, Fracasso 2, Tio Tiagande 26, Mortarino 20, Porcella 2, Lo Buono, Diakhate 6, De Bartolomeo n.e. All.re: Comazzi