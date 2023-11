Bertram Derthona: in viaggio con i bianconeri a Reggio Emilia

Una nuova importante sfida attende la Bertram Derthona nel campionato di Serie A Unipolsai 2023/24. Domenica 19 novembre, alle ore 17.30 i bianconeri saranno di scena al PalaBigi per affrontare la UNAHOTELS Reggio Emilia nella seconda trasferta consecutiva del torneo.

Per sostenere da vicino i Leoni in questa importante trasferta, i tifosi organizzano il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata per raggiungere il palazzetto di Reggio Emilia. Il pullman sarà gratuito per chi deciderà di aderire. La partenza, che verrà effettuata al raggiungimento del numero minimo di 30 adesioni entro le ore 12 di giovedì 16 novembre, è prevista alle ore 14 di domenica 19 novembre dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Il costo del biglietto per assistere all’incontro, nel settore ospiti, è pari a 10 euro.

Per riservare il proprio posto a bordo del pullman è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19), telefonare al numero 0131 1953689, scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure contattare Fabio Massiglia via WhatsApp al numero 338 7525914.