BEA Chieri resiste due quarti contro Ciriè

In archivio la settima giornata del campionato di Serie C, Girone A. Dopo la sconfitta del PalaPajetta di Biella, i Leopardi tornano al PalaGialdo, dove si presenta la corazzata PNC Ciriè. Primo quarto molto equilibrato, con i padroni di casa che riescono a chiudere con una lunghezza di vantaggio. Già nel secondo periodo arriva la reazione dei Grifoni, che riescono a costruirsi un piccolo stacco alla pausa lunga. Nel terzo quarto i rimbalzisti di Ciriè fanno il bello e il cattivo tempo, riuscendo ad allungare fino alla sirena finale.

LA GARA

BEA ritrova Agbogan, ma deve ancora fare a meno di Mosca, Drame e De Mita. In quintetto, insieme al numero 9, ci sono Ruà, Corrado, Quagliotto e Stella. Gli ospiti rispondono con Ferro, Romerio, Tourè, Lissiotto e Savoldelli. Partenza ad alti ritmi per entrambe le compagini, con BEA che si affida alle triple del solito Francesco Corrado. Ciriè, però, risponde colpo su colpo, anche da lontano, con Filippo Romerio. Già dalla prima decina si fa notare il leit motiv della partita: i rimbalzi offensivi di PNC, che indirizzeranno la gara in modo inevitabile. Nella seconda decina l’attacco dei padroni di casa si spegne leggermente, con BEA che si scontra su una difesa arcigna messa in campo dai ragazzi di coach Siclari. Ciriè tiene i Leopardi a 12 punti, andando alla pausa lunga sul 33-37.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, gli ospiti infilano il parziale che decide di fatto la partita. Savoldelli attacca molto bene il rimbalzo in attacco, facendo valere la differenza di centimetri. Insieme a lui, l’ex di serata Luca Molinario è un fattore in post basso, insieme a Lissiotto. BEA cerca di rimanere a contatto con i canestri di Corrado e Ruà, coadiuvati dalle triple di Malvin Moris. Ultima decina più dedita alle rotazioni, con tanto spazio per i giocatori più giovani da parte di entrambe le squadre. Finisce 63-77, con i chieresi che riescono a rosicchiare qualche punto sul finale.

IL COMMENTO

«Quello che avevo chiesto era partire con un approccio completamente diverso da quello di Biella, dove siamo entrati in campo con la mentalità sbagliata – commenta coach Francesco Conti – Oggi, invece, siamo entrati nel modo giusto, anche per il parquet di casa che ci ha aiutato. Ci siamo un po’ disuniti nel secondo tempo, e questo è un segnale preoccupante, l’ho detto anche alla squadra, perché è un problema di approccio, non di problemi tecnici. Dobbiamo convivere con gli infortuni, chi entra in campo deve entrare con la mentalità e l’approccio che gli consenta di giocare al massimo dell’intensità. Abbiamo una squadra giovane, miglioreremo, ciò che è mancato è il secondo tempo, abbiamo giocato metà partita».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo impegno dei Leopardi sarà al PalaSartorio di Novara questo sabato, 18 novembre, alle ore 20:30.

BEA CHIERI 63

PNC BASKETBALL 77

Parziali: 21-20, 33-37, 47-60

CHIERI: Corrado 22, Ruà 12, Stella 10, Moris 8, Quagliotto 5, Origlia 3, Stiffi 2, Agbogan 1, D’Arrigo, Piersanti. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone, Mass. Oddenino, Add. Arbitri Mazzardis.

CIRIÈ: Savoldelli 28, Romerio 15, Molinario 11, Tourè 10, Ferro 6, Altobelli 4, Lissiotto 3, Balma, Perino, Bacchini, Burdese, Viano. All. Siclari, Ass. Granello.