Reale Mutua Torino: De Vico e Sonego protagonisti in Piazza Castello

Anche quest'anno la Città di Torino ospita le Nitto ATP FINALS, uno dei principali tornei di tennis a livello internazionale. Tutta la città si animerà di attività che accompagneranno e promuoveranno il torneo fino al 19 novembre.

Reale Mutua Basket Torino è felice di annunciare la propria partecipazione alle iniziative, con l'obiettivo di consolidare il proprio legame con la città in occasione di un così importante evento sportivo. Questo martedì 14 novembre in Piazza Castello, il capitano gialloblù Niccolò De Vico incontrerà Lorenzo Sonego, tennista torinese attualmente classificato in Top 50 mondiale nel ranking ATP. Per l'occasione, in piazza verrà allestito un canestro dove i due atleti giocheranno insieme, con la partecipazione delle squadre giovanili di Basket Torino.

De Vico e Sonego saranno inoltre protagonisti di uno scambio di divise in presenza del Dott. Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua Assicurazioni. Per finire ci sarà spazio per foto e autografi con il pubblico presente.

L'iniziativa si terrà dalle ore 15.00 fino alle 15.45. Successivamente, De Vico e Sonego si recheranno presso "Casa Tennis", sempre in Piazza Castello, dove saranno ospiti di "Slow Food" (in collaborazione con Reale Mutua) per un talk a tema cibo, salute e sport.