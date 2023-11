Club76: tutti i risultati del weekend

Altro intenso fine settimana in campo per il Club76.? A cominciare dall'incredibile vittoria in trasferta di sabato delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, hanno chiuso 2-3 in rimonta al tie break contro Bergamo.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno ceduto al tie break per 3-2 contro Vigo Albenga. Chieri torna da Albenga con un punto che muove la classifica ma che lascia l’amaro in bocca. Un match giocato punto a punto, che ha visto fare la differenza nel tie break, in cui Albenga ha avuto più forza morale, energie e voglia di vincere. Top scorer per Chieri il capitano Asia Aliotta con 19 punti, seguita dalla sempre costante Buffone con 15 e Tonelli con 11. Da segnalare l’ottima gara del Libero Alessia Regoni che in seconda linea ha dato sicurezza costante. Prossima gara al PalaFenera di Chieri domenica 19 novembre contro Caselle Volley.

Weekend in salita in B2 per MTS Santena, che cede 3-0 contro Acrobatica Group Al. Una partita difficile contro una delle candidate alla testa della classifica. Buono il livello di battuta di Santena e sprazzi di gioco veloce. Prossima partita importante in casa contro Pusterla 1880 Venegono, che precede di due punti in classifica la Mts.

In U16 NewVolley Carmagnola Club76 ha vinto 3-1 contro Ve.na Volley.

La Serie C Club76 Playasti sabato sera ha giocato in casa contro In Volley, vincendo 3-0 e mettendo in bisaccia tre punti importantissimi per muovere classifica e morale. Un match di alto livello, in cui le ragazze sono riuscite a imporre il proprio gioco dall'inizio alla fine, con un'ottima difesa.

In U16, invece, il Club76 Playasti ha incontro in casa Lilliput Pallavolo, vincendo 3-0 una partita mai in discussione.

Weekend di ombre per la Serie D. Rasero Teloni Playasti Club76 inciampa e perde 0-3 affrontando San Secondo.

L’U14 Gold ha vinto 3-1 contro Cherasco. Dopo un brutta gestione generale nel finale di primo set le ragazze hanno ripreso il comando del gioco, rimediando una partita mai in discussione e che ha visto una buona costruzione del gioco dal centro.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 10 novembre

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Monvi LPM Bam Blu 3-1

• Prima Divisione Azzurra Femminile C.T. Torino Girone C: GS Pino Azzurra vs Porporati Grugliasco 3-2

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri Silver vs T.V.M.21-MR.CAR 0-3

Sabato 11 novembre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Club76 Playasti vs In Volley San Giorgio Tuacar 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Rasero Teloni – Club76 Playasti vs San Secondo 0-3

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: Pallavolo Settimo vs GS Pino Volley 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs Volley Cherasco ?3-1

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Volley Roero vs Club76 Playasti 2011 0-3

Domenica 12 novembre

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti: Club76 Playasti vs L'Alba Volley 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti vs New Volley Asti 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Eccellenza B: Club76 GS Pino Blu vs Volley Parella Torino Rossa ?2-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone H: Newvolley Carmagnola Quick Time vs Club76 Fenera Chieri 3-0

• Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri76 vs Volley San Paolo 3-1

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri vs MTV Arancio 1-3

• Under 13 F. C.T. Torino Girone B: Polisport Chieri vs Club76 GS Pino 0-3

• Under 13 F. C.T. Torino Girone E: Monviso Volley Blu vs Club76 Fenera Chieri 1-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: PGS Jolly vs Club76PlayAsti 2012 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76PlayAsti Provinciale vs Libellula Volley 0-3