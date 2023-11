Overall Tre Colli - Due top dieci al Cross di San Martino: 4° Gianello, 7° Tibald

La seconda prova di ciclocross del Circuito Coppa Piemonte, organizzata da OVERALL TRE COLLI a Pasturana, porta al Team due Top Ten con Daniel Gianello 4° e Andrea Tibald 7°.

La gara e' stata veloce, complice il terreno ideale per la disciplina fuoristrada, da segnalare la caduta senza conseguenze fisiche di Gianello che pero' gli ha precluso il podio ampiamente alla sua portata.

Comunque i due portacolori hanno onorato in maniera piu' che dignitosa i colori Overall a fronte anche di avversari specialisti in materia.