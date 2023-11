Avigliana Basket, il primo acuto delle Greens

Terzo quarto in cui si segna poco, il referto recita 9 a 9; si arriva quindi alla volata finale in sostanziale equilibrio, Avigliana riesce a capitalizzare meglio le occasioni create e concludere con un parziale di 18 punti a 10 che ribalta il punteggio, i canestri di Coppola e Candela siglano il +4 a 1:20 dalla sirena finale; vani gli ultimi tentativi di realizzazione di Chieri, le Greens possono gioire davanti al proprio numeroso pubblico per la prima volta in stagione.



Avigliana Basket 49

Basket Chieri 42

Avigliana Basket: Candela 22, Lupo 13, Coppola 6, Caputo, Souare, Bruno 4, Gorgitano 4, Rizzi, Maschera, Aloiso, Molinari. All.re Spampinato, ass. Rizzo - Brolatti, dir. Iuliano