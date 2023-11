BEA Chieri: tutti i risultati del settore giovanile

Nelle gare della scorsa settimana del Settore Giovanile BEA Chieri, l'Under 19 Silver esordisce in campionato con due belle vittorie: con Pallacanestro Nichelino nella gara d'esordio al Pala Gialdo e con Moncalieri Basketball nella prima trasferta. Doppietta di derby vinti per i Leopardi, con gli Allievi e l'Under 13 Femminile che superano l'Unione Basket Collinare, mentre l'Under 17 Gold, anche lei impegnata con UBC, cede per pochi punti.

Prova di forza per la Top Junior, alla seconda vittoria di stagione con Tam Tam Torino, per l'Under 15 Eccellenza, vittoriosa sul parquet di NB Ponente Alassio, e per l'Under 14 Gold con PNC Ciriè.

Una vittoria (con Olimpo Alba) e una sconfitta (con Aba Saluzzo) per l'Under 13 Gold, che mostra numerosi passi avanti, mentre i Ragazzi cedono nella trasferta con Pont Donnas.

U19 SILVER

BEA CHIERI – PALLACANESTRO NICHELINO 64-54

Parziali: 20-9, 38-22, 49-34

BEA CHIERI: Favaro, Ricciardo 2, Bianco 23, Torre, Bergese 4, Amirante 5, Lafiosca 3, Mazzardis, Manzini, Marcon 4, Butera 2, Kamami 21. All. Potenza W., Ass. Virde A.

NICHELINO: Boccardi 7, De Giovanni 8, Piarulli 2, Alessandrin, Negro 2, Ottaviani 14, Ferrario 6, Rebenlive 6, Bauducco, Dormelandi 2, Giraudo 3, Soldera 4. All. Saresin S.

PALLACANESTRO MONCALIERI – BEA CHIERI 46-78

Parziali: 10-23, 22-43, 32-59

BEA CHIERI: Favaro 2, Ricciardo 5, Bianco 21, Torre 3, Cravero, Bergese 6, Bosio 2, Lafiosca 16, Mazzardis, Manzini 2, Marcon 2, Kamami 19. All. Potenza, Ass. Virde.

MONCALIERI: Cabri 11, Demeco, Sciarra 7, Covali, Cellini 3, Boscia 2, Yu 1, Saba 3, Crosetto 2, Pizzolato 2, Boz 3, Gangi 12. All. Scartezzini, Ass. Calamita.

ALLIEVI

UBC BASKET CHIERI-BEA CHIERI 25-88

Parziali: 6-23, 11-48, 19-67

UBC: Cais, Digeronimo 5, Digilio 2, Doria 2, Franchini 4, Lana 2, Girardi, Macaluso, Mancuso, Samoum 2, Vellano 6, Savina. All. Miano

BEA: Zarba 2, Dalmasso 4, Nicoletti 6, Massari 4, Rodinó 8, Marchiori 19, Molinari 17, Giuranna 5, Marca 6, Da Rodda 10, Rullo 2. All. Bonifacio, Ass. Virde.

U13 FEMMINILE

BASKET CHIERI-BEA CHIERI 15-66

Parziali: 1-20, 5-36, 7-49

BEA Chieri: Sangiorgi 20, Bernardinello 19, Giardiello 13, Ferrone 6, Santoro 5, Della Croce 2, Mosso 1, Savio, Cammareri, Di Dedda, Alessandria, Curiale. All. Ucci, Ass. Lafiosca, Ghibaudo.

U17 GOLD

UBC BASKET CHIERI-BEA CHIERI 60-54

Parziali: 14-15, 28-25, 47-36

UBC: Vergnano 3, Sandrone, Raco 3, Pasquini, Toure 10, Angelieri 8, Perrone 10, De Francisco 2, Toma 17, Castagnola 4, Sala 3. All. Toso

BEA CHIERI: Ahia 4, Zarba, Vidotto 2, Giangualano 11, Gamba 2, Marchiori 2, Pianfetti, Molinari, Ricci 6, Gangitano 13, Cascio 4, Radatti 10. All.Bertulessi, Ass. Bonifacio.

TOP JUNIOR

BEA CHIERI SSDRL – TAM TAM A.S.D. 76-60

Parziali: 19-16, 45-32, 65-48

BEA CHIERI: Bertoglio 4, Alò 9, Di Salvo, Scialabba 5, Giorcelli 2, Iannucci 2, Lappano 9, Consiglio, Munafò 4, Ricciardo 8, Barisone 33. All. Mussio, Ass. Trunfio.

U15 ECCELLENZA

NB PONENTE ALASSIO – BEA CHIERI SSDRL 58-68

Parziali: 16-9, 29-28, 40-47

BEA CHIERI: Borz 10, Milani 11, Giachino 15, Tarantino, Vacca 8, Fatai 3, Destefanis 1, Montanella 12, Petrin, Obakhavbaye 8, Sidari, Di Carlo. All. Allisiardi, Ass. Mastrorilli, Acc. Castelli.

U14 GOLD

PNC BASKETBALL – BEA CHIERI 66-76

Parziali: 14-26, 32-42, 47-63

CIRIÈ: Perona 15, Baima 12, Castaldo 12, Rubino 10, Cameoli 7, Re Fiorentin 6, Dattilo 2, Imperiale 2, Fornero, Fabris, Pavani, Balma.

CHIERI: Coltiletti 30, Borz 12, Fatai 10, Cristiano 8, Montiglio 6, Calò 6, Spano 2, Menegatti 2, De Mita, D’Acunti, Dalmasso, Rasconi. All. Corrado, Ass. Pirocca.

U13 GOLD

PALLACANESTRO ABA SALUZZO – BEA CHIERI 75-52

Parziali: 24-15, 36-30, 63-42

CHIERI: Anghel, Mariani, Mouaddine 19, Dalmasso 12, Marino 8, Porcu 6, Di Bartolo 3, Brugo 2, Zuccarello 2, Mantovani, Campanelli, Serratore. All. Corrado.

SALUZZO: Mainardi, Gagliardo 4, Paolino T. 5, Perlo 33, Giulini 14, Vische 11, Lacinej 6, Kopshti 2, Lemma, El Ichbyly, Paolino G.

BEA CHIERI – OLIMPO BASKET ALBA 69-55

Parziali: 18-16, 42-28, 58-37

CHIERI: Anghel, Mariani 8, Mouaddine 10, Dalmasso 21, Marino 12, Brugo 4, Zuccarello 8, Mantovani 2, Serratore 4, Violante, Garabello, Silvestro. All. Corrado, Ass. Cristina.

ALBA: Brondi 16, Testa, Allasia 4, Pescarmona 4, Stella, Munceleanu 2, Naddeo 17, Quarto, Bianchi, Manno 4, Straputicari 8, Racca. All. Biglia.

RAGAZZI

BASKET PONT-DONNAS - BEA CHIERI 69-13

Parziali: 18-4, 34-7, 46-9

BEA CHIERI: Billong (C) 4, Carena, Sacchero, Pezzoli, Vitrotti 2, Antonioli, Magnetto 2, Di Bitetto, Tarallo 3, Marocco, Martis Gamba 2. All. Pirocca.