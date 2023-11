Granda College Cuneo: il recap della settimana

UNDER 17 GOLD

CAMPUS PIEMONTE BASKET – GRANDA COLLEGE CUNEO 71-78 (21-18; 42-32; 65-58)

Granda College Cuneo: Grosso 21, Ballario 15, Svoljsak 10, Mattio 9, Solaro 8, Condur 4, Borgogno 3, Pettiti 2, Giordano 2, Messi 2, Russo 2, Tardivo.

Coach: Griffanti - Menardi

L’Under 17 Gold espugna il campo di Campus Piemonte al termine di una gara che li ha visti inseguire per 37’.

Dopo un’incoraggiante partenza per gli ospiti, Campus Piemonte entra in ritmo e a suon di canestri da tre punti, concessi con troppa facilità dalla compagine Cuneese, scappa via nel punteggio arrivando all’intervallo lungo con 10 punti di vantaggio.

Nella ripresa la gara sembra seguire lo stesso copione: i locali, nonostante Cuneo alzi la propria intensità difensiva, continuano a martellare la retina ospite; dal canto suo Granda College produce molto a livello offensivo riducendo lo svantaggio a 7 lunghezze.

Nella frazione finale, i viaggianti cambiano marcia: l’attacco continua a realizzare in maniera prolifica e la difesa finalmente diventa impenetrabile, concedendo solo 6 punti ai locali. Granda College rimonta punto su punto e a 3’ dal termine sorpassa Campus e incrementa il proprio vantaggio fino al +7 finale.

U13 GOLD

GRANDA COLLEGE CUNEO – ECO TEAM GATORS 28-74 (9-10; 16-25; 21-44)

Granda College Cuneo: Tardivo, Politano, Caula, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Musso, Chen, Giordano, Maccario, Marcellino.

Coach: Lelli - Capelli

Granda College Cuneo regge solo metà partita contro i fortissimi Gators Savigliano.

Nella seconda parte della partita la squadra ospite dilaga nel punteggio fino al risultato finale di 28-74.

«Il gruppo 2011 di Cuneo sta sicuramente crescendo e siamo sulla buona strada ma, contro le squadre veramente esperte, ogni piccolo errore si paga a caro prezzo e soprattutto bisogna cercare di tenere alta l'intensità e la concentrazione per tutti e 40 i minuti di gioco», queste le parole di Coach Lelli al termine della gara.

U13 SILVER

AMATORI SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 26-56 (4-17; 12-28; 19-48)

Granda College Cuneo: Gallarato, Levico, Dutto, Grosso, Picollo, Armando, Fassio, Campana, Peano, Rossi, Furlan, Dalmasso.

Coach: Lelli

Esordio stagionale in trasferta per i 2012 di coach Lelli nel campionato U13 Silver. Si parte subito ben concentrati e grazie a difese attente si riescono a fare canestri in contropiede. In ogni quarto Cuneo mostra buon gioco, sia offensivo che difensivo fino al risultato finale di 26-56. Un applauso ad entrambe le società che usano questo campionato Under 13 per far fare esperienza a giocatori sotto-età.

DIVISIONE REGIONALE 1

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – DOLPHINS CARMAGNOLA 87-77 (18-12; 43-38; 64-56)

Agrimontana Granda College: Ceban, Bruschetta, Maccario, Capelli, Manfredi, Delogu, Bodino, Bedino, Saladini, Zuppanelli, Cani, Comotti.

Coach: Lelli – Caroni

Gara tra le due molto fisica ed intensa tra Cuneo e Dolphins Carmagnola nella sesta giornata di serie D. Cuneo parte molto bene sia in attacco che in difesa creando subito un mini-allungo (18-12). Nel secondo quarto è Carmagnola a dettare il ritmo gara con ben 26 punti a segno e tante triple. Dopo la pausa lunga la partita si innervosisce e diventa molto fisica ma Cuneo resiste all’assalto della squadra ospite: al 30’ il tabellone segna 64-56. Nell’ultimo quarto Carmagnola mescola le carte con molta zona ma Granda College trova canestri importanti dopo buone letture di gioco. La partita finisce 87-77.

Queste le parole del vice-allenatore Caroni Tommaso: «Partita tosta e intensa, Carmagnola è veramente una squadra esperta e spesso i nostri giovani compiono scelte azzardate, ma l’impegno e la crescita del gruppo è innegabile e si vede in queste partite utilissime. Ora testa alla prossima partita e si torna a lavorare con umiltà in palestra».

U14 SILVER 2011

GRANDA COLLEGE CUNEO – SERRAVALLE ROSSO 37-108 (16-20; 19-63; 25-89)

Granda College Cuneo: Franconiero, Tardivo, Politano, Tallone, Graziano, Picollo, Grosso, Dutto, Maccario, Giordano, Tallone, Cavallera.

Coach: Lelli - Capelli

È iniziato oggi il difficile ma costruttivo percorso dei nostri 2011 nel campionato U14 Silver.

Una scelta societaria e di staff importante per permettere ai ragazzi di fare maggiori esperienze e di confrontarsi settimanalmente contro squadre di atleti più grandi. Cuneo parte alla grande nel primo periodo, tenendo bene il campo (16-20) contro una squadra più grande fisicamente e più atletica. Nel secondo periodo, complici problemi di falli di alcuni giocatori, cala il buio a livello di attenzione e concentrazione. Solo nell’ultimo periodo i locali tornano a giocarsela alla pari, anche se il risultato finale è abbastanza impietoso: 37-108 per la squadra ospite.

«Si sono comunque viste buone azioni e buone letture e lo staff è contento del percorso che si sta svolgendo», queste le parole dei Coach a fine gara.

UNDER 13 SILVER 2011

BASKET BORSI CEVA – GRANDA COLLEGE CUNEO 38-42 (8-12; 20-24; 28-34)

Granda College: Piola, Carletti, Giordana, Dutto, Macagno, Masaneo, Onori, Cavallera, Tallone, Bianco, Cepollaro, Chiaramello.

Coach: Capelli

Prima partita di campionato per i ragazzi della U13 Silver classe 2011 che portano a casa il primo foglio rosa in quel di Ceva. Partita combattuta e decisa nell’ultimo quarto dove i cuneesi strappano la vittoria di 4 punti contro i ragazzi di Coach Cardile. Match deciso negli ultimi minuti in cui fino alla fine non si trova il protagonista della partita con un continuo di scambi di vantaggi: bravi gli ospiti a tirar fuori il carattere giusto nei momenti clou e a fare giocate d’intelligenza nella metà campo offensiva.

UNDER 14 SILVER 2010

BASKET SERRAVALLE – GRANDA COLLEGE CUNEO 84-24 (26-0; 38-4; 68-16)

Granda College: Costa, Cutellè, Liaci, D’Aversa, Giraudo, Sottocorno, Segbedj, Amurao, Di Grazia, Scognamiglio,Fikaj, Emiliani.

Coach: Capelli

SERIE C FEMMINILE

PROMOSPORT CERVASCA – LAPOLISMILE 47-62 (6-13; 17-31; 28-45)

PROMOSPORT CERVASCA: Martinengo, Castellino, Oberto, Occelli, Ouattara, Nikaj, Bramardi, Foglia, Teramo, Lorusso, Perna

Coach: Persico – Griffanti

Prima sconfitta in campionato per le giovanissime ragazze della Serie C Femminile. Fin dai primi minuti di gara Polismile si dimostra più pronta e più reattiva rispetto alle locali, prendendo vantaggio nel punteggio. Nella seconda parte del match le cuneesi giocano alla pari con le viaggianti, ma questo non basta a recuperare il gap subito nella prima metà di gara.

«Questo campionato serve per fare esperienza e confrontarci contro squadre più pronte e con maggior vissuto cestistico», queste le parole dello staff al termine della gara.

UNDER 19 GOLD

BTC CARMAGNOLA – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 69-66

UNDER 17 FEMMINILE

GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO – MONCALIERI BLU 104-20

UNDER 13 FEMMINILE

PALLACANESTRO SALUZZO – GRANDA COLLEGE CUNEO 32-57

UNDER 15 FEMMINILE

GRANDA COLLEGE CUNEO – AREA PRO 2020 40-33

SERIE B FEMMINILE

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – POLISPORTIVA FEMMINILE BIELLESE: 77-50

UNDER 17 SILVER

MONTATESE – GRANDA COLLEGE CUNEO 70-42

UNDER 19 FEMMINILE

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – ETEILA BASKET AOSTA 113-24