Fulgor Basket: Parco Pallavicino nuovo sponsor rossoverde

Sostenere e promuovere il territorio è uno dei principali scopi di Fulgor Basket da sempre. Per farlo, il Club rossoverde si avvale da diversi anni della collaborazione di eccellenze del territorio del Verbano Cusio Ossola. Una di queste è Terre Borromeo che dallo scorso anno è vicino a Fulgor Basket con il brand Parco del Mottarone e ora anche con Parco Pallavicino che ha “esordito” come nuovo sponsor in concomitanza con l’inaugurazione del Palazzetto di Gravellona Toce. Parco Pallavicino è un’oasi naturale, affacciata sul Golfo Borromeo, che conta al suo interno 60 specie di animali tra mammiferi e volatili.

Il Parco è stato teatro, poche settimane fa, di un open day minibasket in cui si è svolta anche la presentazione dello staff tecnico della squadra. In questa circostanza i bambini hanno potuto vedere da vicino gli animali e conoscerne le caratteristiche grazie all’incontro con il biologo del Parco, Tommaso Calligarich.

Il presidente Angelo Nigro commenta così questa nuova opportunità di collaborazione: «Siamo molto lieti che un’importante azienda del territorio abbia deciso di sostenere i nostri progetti. Parco Pallavicino è una vera e propria meraviglia! Tutti i bambini e le famiglie possono trascorrere una giornata all’insegna della scoperta e del divertimento in questo luogo che valorizza ancor di più il Verbano Cusio Ossola e i nostri Laghi. Grazie davvero del prezioso supporto».

Vitaliano Borromeo, Presidente di Terre Borromeo afferma: «L’attenzione per il territorio e la comunità locale è una delle nostre priorità. Per questo motivo, quest’anno abbiamo deciso di affiancare al Parco del Mottarone anche il sito naturale di Parco Pallavicino come sponsor di una realtà storica quale è Fulgor Basket con la quale condividiamo l’impegno educativo per i più giovani e le famiglie. Ci accomuna la stessa passione, cambia solo il terreno di gioco: per noi la natura e i progetti di recupero della fauna selvatica che siamo felici di raccontare a famiglie e scuole».