Biella Rugby sfida la neopromossa Rugby Monferrato

Una partita in programma sul campo di casa è quello che serve per spazzare via le nuvole che si sono condensate sull’ultima prestazione di Biella Rugby. Anche il meteo, quello vero, promette bene, nessuna scusa per i tifosi che vengono richiesti a gran voce questa domenica sulla tribuna della Cittadella del Rugby per sostenere il XV di capitan Braga impegnato con la neo promossa Rugby Monferrato.

Appena affacciati alla nuova categoria, i biancorossi si sono fatti notare per le ottime prestazioni dimostrate sul terreno di gioco. Reduci da una brillante vittoria rimediata domenica scorsa sul campo di Alghero, nel corso delle cinque prove di campionato disputate finora, sono sempre riusciti a mettere in difficoltà gli avversari. Occorrerà un Biella Rugby in ottima forma per puntare al risultato migliore. Kick off alle 14.30.

Ne è consapevole coach Alberto Benettin: «Dopo la sconfitta di Noceto, dovuta sicuramente all’ottima prestazione dei nostri avversari, ma altrettanto al nostro calo nel secondo tempo, stiamo lavorando tanto sulla testa e sul rimanere in partita per tutti gli ottanta minuti. Affronteremo Monferrato consapevoli di trovarci di fronte una buona squadra. Ci aspetta una sfida molto dura, ma siamo felici di tornare a giocare sul campo di casa. Monferrato è una squadra solida, molto dinamica e che ha molta voglia di giocare, oltre ad essere dotata di ottimi avanti. Una squadra che non ha niente da perdere, una squadra davvero frizzante, pronta ad esprimersi al meglio su ogni conquista. Dovremo farci trovare pronti, imbastire la nostra miglior difesa per riuscire a contenerli e in attacco cercare di metterli in difficoltà il maggior numero di volte possibili dando ritmo e velocità. Per quanto ci riguarda, prevedo qualche cambiamento in formazione, dopo cinque partite le botte prese iniziano a farsi sentire, fortunatamente abbiamo ottimi ricambi, competenti e pronti a giocare».

Serie A. VI giornata – 19.11.23. Cus Milano - Rugby Noceto; Rugby Parma – Asd Rugby Milano; Rugby Calvisano – VII Rugby Torino; Rugby Parabiago – Cus Torino; Biella Rugby – Rugby Monferrato; Amatori & Union Milano - Amatori Alghero.