Reale Mutua Torino: trasferta insidiosa contro Urania Milano

Obiettivo riscatto per la Reale Mutua Torino che, dopo la sconfitta rimediata al Pala Shark contro Trapani, si prepara ad affrontare un’altra trasferta insidiosa, questa volta all’Allianz Cloud di Milano. Ad attenderla c’è l’Urania di coach Davide Villa per l’anticipo della 10^ giornata del girone di andata, con diretta televisiva su Rai Sport HD (e in streaming su Rai Play). Palla a due domani sera, venerdì 17 novembre alle ore 20.45.

«È incontro che ha un sapore di sfida eterna – commenta coach Franco Ciani – perché Urania-Torino è stata una costante negli ultimi mesi non solo per la quantità di scontri diretti ma anche per la tipologia delle gare, caratterizzate sempre da un livello elevato di intensità, all'insegna dell'equilibrio e che si sono decise spesso all'ultimo possesso. Non credo che la partita di domani possa essere molto diversa da questo punto di vista. Dovremo cercare di avere una gestione importante delle forze in campo e dell'aspetto tattico. È una gara intrigante, la penultima giornata di un girone d'andata che vorremmo impreziosire con un piazzamento in linea con il nostro andamento fino ad oggi. Infine, la diretta TV è sicuramente un plusvalore».

«La sfida in trasferta contro Milano sarà sicuramente un test importante per noi, specialmente dopo l'ultima sconfitta a Trapani» afferma l’ala americana Donte Thomas, che proprio contro Trapani ha registrato un suo nuovo massimo stagionale con 23 punti segnati. «Non sarà facile per noi andare in casa loro e conquistare la vittoria, sarà senza dubbio una battaglia dal primo all'ultimo minuto. Milano è un'ottima squadra ma sappiamo che se giocheremo con intensità e insieme come dobbiamo, avremo buone possibilità di essere felici alla sirena finale».

GLI AVVERSARI

La WeGreenit Urania Milano si presenta alla sfida casalinga contro i gialloblù con un bilancio attuale di 5 vittorie e 4 sconfitte e di conseguenza due soli punti in classifica in meno rispetto alla squadra di coach Ciani. Il club milanese ha confermato in buona parte il nucleo della squadra che aveva raggiunto i playoff la scorsa stagione e che era stata fermata ai quarti di finale proprio da Torino al termine di una serie combattuta. Confermatissimo alla guida tecnica il coach Davide Villa, il quale può contare sulla sua punta di diamante statunitense Giddy Potts, top scorer della squadra con 16.1 punti a partita. Come Potts, continuano a vestire la maglia dell’Urania anche Andrea Amato e Matteo Montano, altri due giocatori che sono in grado di essere particolarmente pericolosi nella metà campo offensiva (entrambi viaggiano sui 14 punti ad allacciata di scarpe). Completa il pacchetto piccoli l’esperto Davide Bonacini. L’unica conferma nei pressi del ferro è capitan Giorgio Piunti (13 punti e 7.9 rimbalzi). Proprio sotto canestro coach Villa ha dovuto fare i conti con l’assenza importante dell’americano Gerald Beverly, il quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio ancora prima di iniziare il campionato. Per sopperire a questa assenza, Milano ha aggiunto al proprio reparto lunghi un ex Reale Mutua, Aristide Landi, che nell’ultima partita contro la Luiss Roma è stato autore di un’ottima prova da 24 punti e 7 rimbalzi. Un altro giocatore che sta trovando un minutaggio importante nelle rotazioni di coach Villa è l’ala ex Cantù Giovanni Severini (8.6 punti e 3.3 rimbalzi in 30.7 minuti). Completa il roster il giovane Matteo Cavallero, ala che nelle ultime partite ha trovato ulteriore spazio nelle rotazioni di coach Villa, conquistando anche la chiamata in quintetto base in seguito all’infortunio del compagno di reparto Ion Lupusor, fermo da fine ottobre.

NOTE/INJURY REPORT

Federico Poser sarà ancora indisponibile per la partita di domani sera nonostante gli ultimi esami strumentali abbiano evidenziato comunque miglioramenti nel suo recupero dall'infortunio al muscolo lungo adduttore sinistro.

DIRETTA TV

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport HD e in streaming su Rai Play.