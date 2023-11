Giaguari Torino: il programma del weekend delle giovanili

Sabato sera, alle ore 20.30, i Giaguari incontrano nuovamente i Blitz Ciriè per la Coppa Italia Under 21. Quindici giorni fa a Ciriè, la partita fu un monologo giallonero interrotto solo una volta dalla segnatura dei Blitz, ma la vittoria fu sempre saldamente nelle mani dei Giaguari fin dall’inizio. Vista la solida prestazione contro i Redskins di sabato scorso, sebbene le sorprese siano sempre dietro l’angolo, nulla fa pensare che la partita di ritorno sarà diversa da quella dell’andata. I Giaguari cercheranno di utilizzare questa penultima partita per preparare lo scontro diretto con i Duchi Ferrara per cercare di conquistare il primo posto del girone.



Foto©Monica Audoglio Parlando di primo posto nel girone, la Under 18 è reduce dalla convincente vittoria contro i Rhinos Milano, che ha dato ai torinesi la leadership matematica. Con una prestazione che si è basata su una difesa aggressiva che ha costretto i Rhinos a portare a casa un totale negativo sulle corse, i Giaguari affrontano domenica gli Skorpions Varese, una squadra giovane e relativamente inesperta che all’andata non aveva opposto grande resistenza cedendo già nel primo tempo. Con la vittoria del girone già messa in cassaforte, la Under 18 di Coach Volpi userà queste ultime due partite di stagione regolare per mantenere in ritmo i ragazzi, provare qualcosa di nuovo in vista dei playoff e, magari, dare un po’ di spazio alle seconde linee.



Foto©Monica Audoglio Infine la Under 15, che è invece reduce dalla batosta rimediata a Milano contro i Rhinos, dove si sono invertite le parti rispetto alla partita di andata con l’one-man show del milanese a stelle e strisce Sanguinet che ha strappato la leadership del girone ai Giaguari.

I Gialloneri affronteranno i Frogs Legnano, già ampiamente battuti all’andata. Il rischio, in questo caso, è che i 102 punti subiti a Milano facciano dimenticare i 74 segnati andando ad impattare sulla prestazione dei Giaguari. Il mese scorso a Cornaredo la differenza tra queste due squadre è stata evidente, e solo un crollo mentale potrebbe far uscire un risultato a sorpresa. Starà al coaching staff evitarlo.

