CURLING – Pimpini e Romei convocati per gli Europei in Scozia

Sarà Aberdeen il teatro delle competizioni continentali in programma dal 18 al 25 novembre, con il team maschile (Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Alberto Pimpini) che proverà a ripetere, se non migliorare, il bronzo conquistato nel 2022. Rivali degli Azzurri saranno Repubblica Ceca, Germania, Finlandia, Olanda, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera e Turchia.

Al riguardo, il Direttore Tecnico Claudio Pescia non ha voluto nascondersi. «L’obiettivo degli uomini è di qualificarsi alla finale. Dobbiamo abituarci a puntare in alto in tutte le competizioni internazionali, in maniera tale da maturare un’esperienza in termini di approccio che possa tornare utile in vista dei Giochi olimpici invernali del 2026. Il tutto, ovviamente, mantenendo i piedi per terra e senza perdere umiltà. Dopo un percorso spettacolare, come quello effettuato in Canada, bisogna mettere in conto di incappare in qualche sorpresa negativa. Speriamo di trovare condizioni di ghiaccio ottime per sfruttare al meglio le nostre qualità e punti di forza».

Stesso copione anche per il torneo al femminile: round robin e qualificazione alle semifinali delle quattro migliori classificate. Le Azzurre (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Elena Mathis) se la vedranno con Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Germania, Norvegia, Scozia, Svezia, Svizzera e Turchia.

«L’obiettivo delle ragazze è di andare a medaglia» – ha detto sempre il D.T. Claudio Pescia – «Lo scorso anno chiusero quarte e fu una sorpresa, ma da allora la squadra è maturata parecchio, soprattutto nelle ultime settimane, grazie alla lunga trasferta in Canada, nella quale è stata fatta tanta esperienza. Allo scopo di raggiungere quanto prefissato bisognerà essere molto solide sin dal round robin, senza prendere sottogamba alcuna avversaria, per quanto sulla carta possa essere inferiore».

In entrambi i casi, le migliori otto formazioni al termine della prima fase manterranno il posto nella Divisione A europea e, al contempo, centreranno la qualificazione per i Mondiali 2024, in calendario a marzo in Canada per le ragazze e ad aprile in Svizzera per i ragazzi.