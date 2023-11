UNAHOTELS Reggio Emilia-Bertram Derthona: i precedenti e gli ex della gara

La squadra allenata da questa stagione da Dimitris Priftis si trova attualmente nel gruppo immediatamente alle spalle delle capoliste Virtus Segafredo Bologna, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia, con un ruolino di marcia fatto di cinque vittorie e due sconfitte.

La partita di domenica sarà la quinta sfida in Serie A tra le due squadre: il bilancio sinora sorride alla formazione allenata da Marco Ramondino, capace di imporsi in tre delle quattro sfide disputate nei due anni dei bianconeri nella massima serie.

Il primo confronto risale al 6 gennaio 2022, quando alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (campo di gara della UNAHOTELS prima della riapertura del PalaBigi) la Bertram portò cinque giocatori in doppia cifra e si impose per 84-89. Tre settimane dopo, al PalaEnergica, Reggio vinse dopo un tempo supplementare (93-98) al termine di una grande rimonta.

Nella stagione 2022/23, la squadra allenata da Ramondino conquistò i due punti dopo una gara a basso punteggio (59-63) nel ritorno della UNAHOTELS al PalaBigi. Decisivo in quella occasione il parziale di 10-25 del primo quarto, che permise ai Leoni di controllare i tentativi di rimonta avversari. Nella partita di ritorno, disputata il 19 aprile 2023, successo dei bianconeri per 74-68, dopo quaranta minuti condotti con autorevolezza.

Sono due gli ex dell’incontro ed entrambi indossano oggi la maglia della Bertram Derthona: Leonardo Candi ha giocato per cinque stagioni consecutive (dal 2017 al 2022) con la canotta della UNAHOTELS Reggio Emilia, mentre Arturs Stra?tins è sceso in campo con la Pallacanestro Reggiana per lo stesso numero di anni di Candi (5) ma in due momenti differenti. Il primo, dal 2014 al 2016, il secondo dal 2021 al 2023. Per lui, quindi, si tratta della prima gara da ex, mentre Candi ha disputato entrambe le gare della passata stagione.

Domenica al PalaBigi si preannuncia un incontro tutto da vivere, con tanti spunti di interesse.