La Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta a Bogliasco

Per la terza giornata di campionato la Reale Mutua Torino ’81 Iren scenderà in vasca allo Stadio del Nuoto “G. Vassallo” contro i padroni di casa del Netafim Bogliasco 1951. I gialloblù, lo scorso sabato, hanno perso per 10-12 contro la R.N. Florentia e cercano il riscatto contro una squadra tra le favorite per la promozione. I liguri sono primi in classifica a punteggio pieno grazie all’agevole vittoria per 19-11 contro la R.N. Arenzano e sono vogliosi di calare il tris di vittorie.

Simone Aversa, coach e presidente dei gialloblù, presenta il match: «Domani ci tocca una trasferta impegnativa contro una squadra, parzialmente rinnovata, che ha subito dimostrato di poter giocare ad alti livelli e ha uno spirito combattivo che rispecchia quello del proprio neo allenatore Guidaldi. Per quanto ci riguarda, veniamo da una sconfitta che spero ci abbia insegnato qualcosa sul tipo di approccio che si deve avere alla partita, ma dovremo stare molto attenti alla fase difensiva».

Per poi continuare: «La squadra è pronta! Se sapremo contenere la loro velocità nel ribaltamento del gioco, sono sicuro che potremo fare bene. In attacco mi aspetto più lucidità e maggior controllo del gioco. Solo con questo atteggiamento e spirito di gruppo potremmo giocare per la vittoria!».

La partita si disputerà sabato 18 novembre alle ore 18 allo Stadio del Nuoto “G. Vassallo” a Bogliasco (Ge). Il match sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “Bogliasco 1951”.

TERZA GIORNATA SERIE A2M GIRONE NORD

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – President Bologna

R.N. Arenzano – C.N. Marina di Carrara

Chiavari Nuoto – Lavagna 90

Brescia Waterpolo – R.N. Florentia

Netafim Bogliasco 1951 – Reale Mutua Torino ’81 Iren

Como Nuoto Recoaro – C.S. Plebiscito Padova

LA CLASSIFICA

Netafim Bogliasco 1951 6, Brescia Waterpolo 6, R.N. Florentia 6, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 4, Lavagna 90 4, Como Nuoto Recoaro 3, Chiavari Nuoto 3, Reale Mutua Torino ’81 Iren 3, President Bologna 0, C.S. Plebiscito Padova 0, C.N. Marina di Carrara 0.