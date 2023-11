Cuneo Volley: operativa la Segreteria Fiöi

Fiöi ha ufficialmente una Segreteria operativa presso la palestra dell’ITIS “Mario Del Pozzo” di Cuneo, coordinata da Deborah Merola, già tutor della Foresteria a Spinetta.

Un importante tassello del progetto biancoblù che va a strutturare la parte organizzativa, in quanto ci saranno giorni e orari di apertura per ogni tipo di supporto ad atleti e famiglie.

«Siamo contenti di annunciare l'ingresso di Deborah nella segreteria del settore giovanile. Questo passo apparentemente banale, è un miglioramento che mancava e che ci proietta verso una profonda ristrutturazione organizzativa del nostro settore giovanile. Confido che la sua presenza contribuirà significativamente al nostro obiettivo di migliorare i processi e permetta agli allenatori di focalizzarsi maggiormente sugli aspetti tecnici e sul reclutamento» - Gabriele Costamagna, Presidente del Cuneo Volley.

«Continua il nostro lavoro di programmazione sul settore giovanile del Cuneo Volley Un’altra priorità che ci eravamo dati; istituire una segreteria, un ufficio dedicato esclusivamente alle attività di Fiöi, per dare la possibilità ai genitori, alle altre società ed enti di avere un riferimento con cui comunicare e dal quale ricevere le informazioni e le indicazioni necessarie. Un’introduzione importante anche per noi addetti ai lavori e per lo staff tecnico, un valido supporto nella gestione delle comunicazioni in e out.Ringrazio a nome di tutti Deborah che oltre all’impegno in foresteria ha dato la propria disponibilità anche per ricoprire questo ruolo importante. Abbiamo voluto fortemente che fosse una persona già presente all’interno del movimento Cuneo Volley e parte del progetto. La speranza è che questo servizio sia funzionale e venga apprezzato in primis dalle famiglie dei nostri atleti e in generale da tutti coloro che operano con il nostro Club» - ha sottolineato così il Socio referente del settore giovanile cuneese Alessandro Marino.

In questa prima fase di rodaggio gli orari della Segreteria Operativa Fiöi sarà la seguente:

Lunedì-Mercoledì-Giovedì orario 18.00/19.30

Recapiti:

• giovanili@cuneovolley.it

• +39 351 389 6148