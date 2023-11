Il Comitato Regionale Fijlkam Piemonte e Valle d'Aosta organizza per il giorno 19 novembre 2023 il Gran Prix Internazionale del Piemonte di Judo presso la Palestra Maggiore di Leinì.

Una stagione ricca di eventi Fijlkam alla Palestra Maggiore di Leinì.

Una domenica piena di emozioni attende il Palamaggiore, il 19 novembre, dove si svolgerà il Gran Prix del Piemonte di Judo.

L’evento conterà circa 260 atleti tra maschi e femmine provenienti da tutta Italia e da paesi come Francia, Grecia, Spagna, Ucraina e Georgia.

L’inizio della competizione è previsto per le ore 9:00.

L’evento è aperto al pubblico per un incredibile spettacolo da vivere a pieno!