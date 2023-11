Monferrato Basket, nel penultimo turno di andata la sfida a Cantù

La decima giornata, penultima di andata, di Serie A2 Old Wild West – Girone Verde vede la Novipiù Monferrato Basket in trasferta al PalaFitLine di Desio per affrontare Acqua San Bernardo Cantù, domenica 19 Novembre con palla a due alle ore 18.

GLI AVVERSASRI

Attualmente con 7 vittorie e 2 sconfitte Cantù occupa in solitaria la seconda piazza del Girone Verde. Il roster di coach Devis Cagnardi non avrà a disposizione Luca Cesana e Filippo Baldi Rossi, ma può comunque contare su una pletora di giocatori di assoluto livello. Il play americano Anthony Hickey sta viaggiando con medie eccezionali: 19.2 punti, 4.6 rimbalzi e 8 assist per partita.

Con lui il reparto esterni è composto dalla guardia/ala Lorenzo Bucarelli, dal classe 2003 Nicola Berdini e dal neo acquisto Riccardo Moraschini, vero e proprio lusso per la A2, arrivato dopo anni di Serie A con Brindisi, Olimpia Milano e Reyer Venezia e più di 30 presenze con la canotta azzurra.

I lunghi sono l’americano Solomon Young (16.6 punti e 6.4 rimbalzi di media), l’ex azzurro Christian Burns tornato a Cantù in estate dopo una carriera ai vertici della Serie A e il confermato Stefan Nikolic che nella passata stagione ha disputato un campionato da vero top player. Chiudono il roster Nwohuocha e i giovani Clerici e Tarallo.

Monferrato ha dimostrato di vendere cara la palle con prestazioni eccellenti anche contro le grandi corazzate, non riuscendo però a massimizzare gli sforzi. Dopo la brutta prestazione di 7 giorni fa contro la diretta concorrente Latina la voglia di cambiare registro è tanta e coach Fabio Di Bella avrà a disposizione il roster al completo con una settimana di lavoro in più con il gruppo per il neoarrivato Romano e per i recuperati Martinoni e Fabi, alla ricerca della forma migliore.

Stefano Cova – Assistente Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Usciamo da una partita dove non ci siamo riconosciuti, non vogliamo essere quel tipo di squadra lì. Dobbiamo ritrovare la nostra identità ed essere più performanti, specialmente negli scontri diretti. Domenica giochiamo contro una delle 4 squadre più strutturate di tutta la Serie A2, squadra molto fisica, soprattutto dopo l’innesto di Moraschini, giocatore con talento assoluto e di altra categoria. Così come lo sono Hickey, Young, lungo americano dotato anche del tiro da 3 punti. Cantù ha anche giocatori molto esperti come Burns che non ha certo bisogno di presentazioni, Bucarelli e Nikolic. Cantù è una squadra che ama correre e fa dell’uno contro uno e il tiro da tre punti i loro punti di forza. Sarà una partita tostissima per noi, ma abbiamo bisogno di girare pagina dopo la brutta prestazione offerta contro Latina».

Raffaele Romano – Ala Novipiù Monferrato Basket: «Arriviamo da una sconfitta, sul campo abbiamo subito un bel gap da Latina e stiamo lavorando su tutto quello che potevamo fare meglio. La partita con Cantù sarà durissima, giochiamo contro la seconda in classifica. Dobbiamo affrontarla al massimo, imponendo il ritmo, standogli addosso e mettendo in campo tanta aggressività».

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.