Altro test importante per la Igor Agil Volley: c'è Cabiate

Sempre con l'obiettivo di dare il massimo e fare il meglio possibile. Le Igorine di Barbara Medici sono pronte per affrontare la settima giornata di campionato di serie B1.

Sarà sfida casalinga per la Igor Agil Volley: domani, sabato 18 alle ore 20.30, arriva Cabiate.

«Come succede spesso in questo campionato, Cabiate è un’altra di quelle squadre che ci darà molto fastidio perché molto esperta. Conosco tutte le atlete del sestetto e una l’ho allenata; - dice l'allenatrice Barbara Medici - una sfida che rappresenta per noi una nuova tappa fondamentale quindi sono contenta di affrontare questo tipo di squadre così importanti. Il nostro obiettivo è fare dei punti, sfruttando il fattore campo e con la consapevolezza che non sarà facile».