Squali attenti: arriva la capolista!

Big match a tutti gli effetti. Per la nona giornata di campionato di serie B interregionale l'Oleggio Magic Basket si prepara ad affrontare la capolista Robur Saronno domani, 18 novembre, alle ore 20.30 a Boffalorello.

Una sola sconfitta contro Pavia e sette vittorie: sono 14 i punti per la squadra lombarda che fra le sue armi vanta un gruppo che pur giovane gioca insieme da anni.

La carica spetta doverosa a capitan Andrea Pilotti: «Forse è la squadra a sorpresa che si trova in cima alla classifica, ma per il suo gioco merita quella posizione. Noi dobbiamo essere consci della nostra forza, cogliere dalla brutta sconfitta di sabato scorso l'occasione per ritrovare la giusta via. Dobbiamo dare la svolta in difesa e provare a gestire i ritmi imponendo il nostro. Abbiamo voglia di rivalsa e se vogliamo rimanere sul nostro treno delle prime posizioni dobbiamo portare a casa punti».