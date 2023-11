Bertram Derthona: la settimana del Black Friday

Comincia lunedì la settimana del Black Friday, uno dei giorni più attesi dell’anno per effettuare acquisti a prezzi scontati. Anche la Bertram Derthona aderisce all’iniziativa, dando la possibilità ai propri tifosi di acquistare – esclusivamente online e per tutta la settimana – un miniabbonamento a un prezzo davvero favorevole per assistere alle gare contro la Dolomiti Energia Trentino (palla a due domenica 26 novembre alle ore 19.30) e il Tofas Bursa (gara in programma mercoledì 29 novembre alle ore 20.30) che si disputeranno al PalaEnergica Paolo Ferraris.

I tifosi che decideranno di acquistare il miniabbonamento sul sito di Vivaticket godranno di uno sconto pari al 50% sul prezzo della partita di domenica contro Trento, e avranno la partita contro il Tofas Bursa inclusa nel pack.

Si tratta di un’offerta davvero vantaggiosa per colorare di bianconero Derthona le sedute del palazzetto di Casale Monferrato in due impegni così importanti per la squadra allenata da Marco Ramondino. Di seguito la tabella dei prezzi:

SETTORE PREZZO Parterre 25 € Parterre Bianconero 20 € Tribune 10 € Curve 5 €

Contestualmente parte anche la vendita dei biglietti per assistere alle due singole partite, con le consuete modalità: la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il sabato antecedente la gara contro Trento dalle 10 alle 12), online sul sito di Vivaticket o alla biglietteria del PalaEnergica Paolo Ferraris nei giorni di gara.

Fino a esaurimento dei posti disponibili, sono acquistabili tagliandi in tutti i settori del palazzetto di Casale Monferrato. Le riduzioni sui prezzi interi si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella dei costi dei biglietti per la partita contro Trento:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 50 € 40 € Parterre Bianconero 40 € 30 € Tribune 20 € 15 € Curve 10 € 8 €

Questi invece i prezzi dei biglietti per la partita di BCL contro il Tofas Bursa:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre 25 € 13 € Tribune 10 € 6 € Curve 5 € 3 €

Per ogni ulteriore informazione relativa all’acquisto dei biglietti per le singole partite o del miniabbonamento è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico, telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.