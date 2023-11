Bcc Derthona Basket in trasferta contro Torino Teen Basket

Dopo la sosta forzata dello scorso fine settimana, dovuta, come è noto, al rinvio della partita contro la Cestistica Spezzina (la gara si disputerà mercoledì 6 dicembre), la formazione di Cutugno si rituffa nel campionato, ancora lontano dalle mura amiche, andando a far visita alla neopromossa Torino Teen Basket (domenica 19 ore 18 a Venaria).

Le ragazze di coach Corrado sono reduci dalla lunga trasferta di Roma, sponda Stella Azzurra, conclusa con una inusitata vittoria a tavolino maturata a causa della mancanza del medico che, per regolamento, deve essere messo a disposizione dalla società ospitante e la cui assenza implica, oltre alla mancata disputa della partita, la sconfitta per 20-0. Ttb che dopo un anno di purgatorio in serie B, dove peraltro è stata avversaria della Gulliver, è tornata in questa stagione in A2 vincendo senza particolari problemi i due spareggi interregionali che il calendario aveva assegnato. Lo zoccolo duro della compagine torinese è rappresentato dalle molte atlete confermate come la play Tortora, la guardia Isoardi, le ali Baima, Gregori e Sabou e la pivot (ex scuola Reyer) Jankovic; nutrito, però, anche il numero delle new entry arrivate a completare il roster delle biancoverdi.

Tra queste ben tre sono le ex giraffe, a partire dall’indimenticata Claudia Colli che nelle cinque stagioni trascorse con noi ha avuto anche l’onore e l’onere di rivestire il ruolo di capitano; oltre a Claudia ci sono anche Sara Giangrasso, che con il Bcc ha mosso i primi passi a livello giovanile, esordendo anche in serie A2 nel 2016-2017, e Carlotta Marianini, che dopo gli inizi a Casale ha portato a termine la sua formazione da under a Castelnuovo, disputando anche il campionato di serie B. In aggiunta, sono approdate al Ttb anche il centro portoghese Joana Cristelo Alves, già vista in Italia a Bolzano, l’italo-brasiliana Delboni, lo scorso anno a La Spezia, ed il play Azzi, in passato a Lucca (A1) e Bolzano.

Un roster che abbina qualità a quantità, costruito nell’intento di riuscire a difendere, quest’anno, la categoria; i 4 punti fino a qui conquistati, posizionano la squadra torinese nel gruppo che, al momento, si giocherebbe la permanenza in A2 ai playout, evitando l’ultimo posto in graduatoria che significherebbe retrocessione diretta. In casa castelnovese si sta sicuramente preparando con molto scrupolo ed attenzione la sfida di domenica per cercare di riprendere il cammino interrotto con il ko di San Giovanni Valdarno; le biancoverdi, specie tra le mura amiche, sono avversarie insidiose e da prendere con le pinze quindi le giraffe dovranno sfoderare una prestazione di spessore per uscire indenni dal parquet di Venaria.

Per quanto concerne la situazione infortuni sarà sicuramente out Espedale, ferma per un problema alla caviglia mentre dovrebbe essere della partita Gianolla, seppur con l’ausilio di una maschera che la protegga dopo la frattura al setto nasale rimediata in Toscana; più incertezza, invece, riguardo al possibile rientro di Cerino che deve ancora avere l’ok da parte dello staff medico per poter tornare a calcare il campo di gioco. Aldilà di quelle che saranno comunque le presenze e le eventuali assenze il desiderio è quello di tornare a vedere l’Autosped che tanto bene ha impressionato nelle prime uscite di questa stagione, sia dal punto di vista del gioco che dei risultati.