Collegno Basket: derby piemontese in arrivo

I Lions tornano in campo domani alle 18 al PalaCollegno contro College Basket Borgomanero. Una sorta di derby per coach Comazzi, originario proprio di quelle terre. Alla palla a due gli ospiti arrivano con 8 punti, contro i 6 dei biancorossi reduci dalla bella vittoria esterna sul parquet di Savigliano grazie soprattutto alle prestazioni offensive di Mortarino e Tio Tiagande e alla gran difesa di squadra dell'ultimo quarto.

Dato sicuramente importante da tenere in considerazione: gli oltre 86 punti di media di Borgomanero in trasferta, che ha come trascinatori Ferrari (18 anni e 18,3 punti di media) e Benzoni (43 anni e 16,9). Stabilmente in doppia cifra anche Trucchetti, con 12,3.

Su sponda Lions, sempre in contumacia Tarditi, l’attenzione sarà tutta su Tio Tiagande che nelle prime otto partite sta viaggiando a oltre 19 punti a partita e tanta sostanza sotto le plance. Da valutare le condizioni di De Bartolomeo, già ai box domenica scorsa a Savigliano per un problema muscolare.

Durante l'intervallo della gara la prima edizione del LIONHEART, premio istituito da tutto lo Staff Minibasket di Collegno Basket dove ogni mese verrà premiato un piccolo Leone per ogni gruppo che si è distinto per presenza e per spirito di squadra.

Palla a due alle 18:00 al PalaCollegno.

CLASSIFICA

Saronno 14

Pavia 12

Gazzada 10

Campus Varese 10

Borgomanero 8

Oleggio 8

Derthona 8

Collegno 6

Derthona 6

Gallarate 6

Savigliano 4

Campus Piemonte 0