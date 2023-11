Iveco CUS Torino Rugby: domani le cussine in trasferta contro il Valsugana, i ragazzi a Parabiago

Entrambe le formazioni dell’IVECO CUS TORINO RUGBY questo weekend saranno impegnate in trasferta.

Le cussine di coach Paul Marshallsay affronteranno la seconda giornata del campionato di Serie A Elite femminile domenica 19 novembre alle ore 12.30 in trasferta sul campo del Valsugana Rugby.

La serie A maschile dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco sarà impegnata sul campo del Rugby Parabiago (domenica ore 14.30).

Queste le parole della capitana Alessia Gronda: «Il campionato è appena iniziato. Abbiamo avuto una grande delusione domenica scorsa a causa della sconfitta con Milano ma, con la formula di quest’anno, ogni partita diventa fondamentale. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a strappare qualche punto in classifica al Valsugana. Come ogni match anche questo sarà molto difficile ma dobbiamo sfruttare al massimo queste partite, anche se complesse, per allenare la difesa, in vista di quelle che saranno fondamentali per l’andamento della stagione».

Appuntamento dunque a domenica 19 novembre. A Padova, per la seconda giornata del campionato di Serie A Elite femminile: kick off fissato per le ore 12.30, dirige l’incontro Alice Torra di Milano. A Parabiago, ore 14.30, dirige l'incontro Filippo Vinci di Ferrara.

FORMAZIONE IVECO CUS TORINO RUGBY: Pantaleoni; Piovano, Sacchi, Piva, Vian; Gronda (Cap.), Toeschi; Luoni, Comazzi, Cagnotto; Zoboli, Epifani; Salvatore, Hu, Reverso. A disposizione: Tognoni, Zini, Fulcini, Ponzio, Gai. All. Marshallsay.