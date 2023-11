La Tecnoengineering Moncalieri fa visita a San Giovanni Valdarno

Trasferta aretina per la Tecnoengineering Moncalieri che fa visita alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno per riscattare la prestazione casalinga della scorsa settimana contro Basket Costa Masnaga. Una sfida sulla carta molto impegnativa per le Lunette: dieci punti per le padrone di casa (5W-1L), due per le moncalieresi.

La più pericolosa tra le fila di San Giovanni Valdarno - reduce da cinque vittorie consecutive tra cui quella che ha tolto l'imbattibilità a Derthona - è senza alcun dubbio Nasraoui che viaggia a 16 punti e oltre 6 rimbalzi a partita. È però la concretezza di tutta la squadra a fare la differenza per le toscane, con diverse giocatrici tra i 6 e i 9 punti di media fino ad ora in stagione. Tante armi quindi per l’attacco di Galli, motivo per il quale la difesa di coach Terzolo dovrà essere concentrata e attenta fin dal primo minuto.

Per le Lunette la miglior realizzatrice è Mitreva (11,2), seguita da Salvini (10,7), Pasero (7,8) e Cordola (7,8).

Palla a due alle 18 al Pala Galli di via Bolzano 1, San Giovanni Valdarno (AR).

Arbitrano: Cassiano, Lilli.