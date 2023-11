Verso UNAHOTELS Reggio Emilia-Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che domani alle ore 17.30 sarà di scena al PalaBigi contro la UNAHOTELS Reggio Emilia nell’incontro valido per l’8° giornata del campionato di Serie A 2023/24.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato coach Marco Ramondino: «Reggio Emilia ha una grande precisione offensiva e difensiva ed esegue molto bene in campo. Questa è una caratteristica di tutte le squadre che hanno una grande organizzazione, come quella che coach Priftis sta inculcando alla squadra. La UNAHOTELS dà sempre l’impressione di essere in controllo, e non essere mai frenetica o in affanno: questo è un loro grandissimo punto di forza. Inoltre giochiamo in trasferta contro una formazione che sta facendo molto bene, quindi dobbiamo aspettarci una squadra pronta a esaltarsi in ogni momento della sfida».

Sui singoli, il capo allenatore bianconero ha poi aggiunto: «Reggio lavora per mettere in partita i giocatori di grande talento che ha: Hervey, Galloway, Briante Weber e Jamar Smith che entra dalla panchina. Anche Vitali ha grande qualità e il loro sistema di gioco innesca con continuità i tiratori».