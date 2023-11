La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde contro la Netafim Bogliasco 1951

La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde per 12-9 contro la Netafim Bogliasco 1951 e trova la seconda sconfitta consecutiva in sette giorni. I gialloblù partono alla pari con i padroni di casa, ma negli ultimi due tempi finali non riescono a ricucire lo strappo creato dai ragazzi di coach Guidaldi. I torinesi sono fermi a quota tre punti in classifica e sono costretti a rialzare la testa sabato prossimo in casa contro il Brescia Waterpolo.

LA PARTITA

Inizia il match allo Stadio del Nuoto “G. Vassallo” di Bogliasco ed è subito la Reale Mutua Torino ’81 Iren ad aprire le danze con la rete di Domenico Iodice, ma i padroni di casa rispondono con la rete dal perimetro di Brambilla Di Civesio. I ragazzi di coach Guidaldi ribaltano la partita in un minuto e Oliveri realizza la superiorità numerica del 2-1, però i gialloblù non ci stanno e pareggiano con Colombo. Il Bogliasco continua ad attaccare e trova la rete del vantaggio con Gavazzi, ma ancora una volta i ragazzi di coach Aversa ristabiliscono le distanze con la bellissima palomba di Colombo. È una partita che non lascia un attimo di respiro, i torinesi riescono a trovare il 3-4 con la superiorità numerica realizzata da Ettore Novara, ma le calottine bianche pareggiano con la rete di Mugnaini. A un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo i genovesi ritrovano il vantaggio con l’uomo in più di Bottaro, ma continua il botta e risposta tra le due squadre e Lisica fa il 5-5. Si ritorna in acqua e dopo tre minuti di equilibrio Boero realizza la superiorità numerica del 6-5, ma Lisica risponde con la sua seconda rete di giornata e pareggia la sfida. Attacca la Reale Mutua Torino ’81 Iren e trova il 6-7 con il gol di Ettore Novara, ma non cambia la musica della partita e Mugnaini scarica in rete il pareggio del 7-7.

Al cambio vasca sono subito i padroni di casa a portarsi in vantaggio con la rete in superiorità numerica di Brambilla Di Civesio e trovano il 9-7 con il gol di Taramasco. Dopo cinque minuti di reti bianche sono ancora i padroni di casa a mettere il sigillo con il gol di Broggi Mazzetti che realizza il +3. I gialloblù non mollano e provano a rientrare nel match con la rete di Iodice al tramonto del terzo quarto che segna il 10-8. Si entra nell’ultimo tempo di gioco e i gialloblù non riescono a superare Prian. Dopo quattro minuti, Cigolini accorcia le distanze siglando il 10-9, ma il Bogliasco reagisce e trova il massimo vantaggio con le reti di Canepa e Broggi Mazzetti chiudendo la partita. Finisce il match così con il punteggio di 12-9 per il Bogliasco che continua la sua striscia di vittorie, mentre, la Reale Mutua Torino ’81 Iren rimane ferma a tre punti in classifica, dopo la seconda sconfitta consecutiva.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine del match: «Ringrazio di cuore la società del Bogliasco per l’iniziativa a favore di Help Olly! Per quanto riguarda la partita c’è un po' di delusione per la prestazione di oggi, dove non siamo riusciti ad esprimere un buon gioco. Abbiamo preso di nuovo tanti gol e abbiamo sbagliato dei movimenti difensivi su cui dovremo lavorare. Anche in attacco siamo stati poco lucidi e il dato di quattro su sedici superiorità numeriche ci dice come abbiamo gestito il pallone e le conclusioni».

Per poi continuare: «Dobbiamo continuare a lavorare e a ritrovare fiducia nei nostri mezzi. Queste due sconfitte non fanno piacere, però non possiamo tergiversare e da lunedì riprenderemo con più forza! Abbiamo subito un’opportunità sabato prossimo in casa contro il Brescia per rialzarci, sarà un’altra bella partita tosta, ma dobbiamo farci trovare pronti e consapevoli che tutti insieme dobbiamo dare qualcosa di più».

IL TABELLINO

NETAFIM BOGLIASCO 1951 12

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 9

Parziali (5-5; 2-2; 3-1; 2-1)

NETAFIM BOGLIASCO 1951: Prian, Broggi Mazzetti 2, Alberti, Mugnaini 2, Blanchard, Vavassori, Gavazzi 1, Oliveri 1, Boero 1, Brambilla Di Civesio 2, Bottaro 1, Canepa 1, Poggi, Taramasco 1. All. Guidaldi.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Iodice 2, Noale, Maffè, Cigolini 1, Costa, Leone, Gattarossa, G. Novara, E. Novara 2, Colombo 2, Santosuosso, Cassia. All. Aversa.

ARBITRI: Bonavita - Iacovelli

NOTE: Usciti per limite di falli: Noale (T) nel terzo tempo, Gavazzi (B), Taramasco (B) e Nisica (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Netafim Bogliasco 7/13, Reale Mutua Torino 4/16. Spettatori 100 circa.