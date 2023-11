Chieri centra la quarta vittoria di fila superando Trentino

Il successo per 3-1 (25-19, 22-25, 25-20 e 25-17 i parziali) contro la formazione allenata dal grande ex Sinibaldi arriva al termine di due ore di gioco e quattro set in gran parte all’insegna dell’incertezza. Le ragazze di Bregoli mettono complessivamente in campo più qualità, soprattutto nei momenti chiave, sbagliano meno delle avversarie, e beneficiano del prezioso contributo di chi entra dalla panchina, a cominciare da Morello che entra a metà del secondo set e da lì in avanti non esce più.

Anthouli, ancora schierata titolare al posto di Grobelna (che intanto ritrova la panchina, per un rientro sempre più vicino), si merita il premio di MVP risultando anche la miglior realizzatrice dell’incontro con 22 punti. Altre tre chieresi chiudono in doppia cifra: Kingdon (16), Weitzel (13) e Skinner (10). A Trento non bastano 18 punti di Dehoog e 15 di Shcherban.

La cronaca

Primo set – Un’invasione di Guiducci dà a Chieri il primo punto del pomeriggio. Le padrone di casa guadagnano un leggero margine (6-3, Weitzel) ma Trento rientra subito sull’8-8 (Dehoog), seguono un nuovo allungo delle chieresi a 10-8 (Skinner) e un nuovo rientro delle ospiti che riescono pure a portarsi in vantaggio per la prima volta sul 13-14 (errore di Skinner). Time-out di Bregoli e al rientro in campo Chieri prende in mano il gioco: 17-14 (Kingdon), 22-17 (Anthouli). Sul 23-18 Omoruyi entra al posto di Skinner. Proprio la neo entrata, sul 24-18, sfrutta la seconda palla set firmando il 25-18.

Secondo set – Sul 2-2 Dehoog firma un break a favore di Trento (4-6), il cui vantaggio cresce a 4-8 (Shcherban), 5-10 (Dehoog) e 6-12 (Moretto). Intanto Morello e Omoruyi rilevano Malinov e Skinner. Toccato il passivo massimo di 6 punti, le biancoblù si riavvicinano, sfiorano la parità una prima volta sul 16-17 (Kingdon) e la trovano sul 22-22 con Weitzel. Un attacco vincente di Mason (entrata al posto di Michieletto sul 13-15) e un errore in ricezione danno alle ospiti due palle set. Il muro vincente di Stocco conclude la frazione 22-25.

Terzo set – Vengono confermati nei rispettivi sestetti Morello e Omoruyi da un alto, Mason dall’altro. Chieri riparte fortissimo salendo sul 5-0 con Anthouli e Weitzel. Trento torna sotto con Mason (7-4) e pareggia a 11 con Dehoog. Sul 12-12 gli attacchi di Weitzel e Kingdon riportano avanti le padrone di casa (17-14), ma di nuovo le trentine tornano a contatto con Scherban (20-19). Anthouli ferma la rimonta ospite, quindi Gray e ancora Anthouli ridanno fiato a Chieri (23-20). Ottenuto il 24-20 grazie a un errore di Mason, è Skinner (rientrata per Omoruyi sul 21-19) a firmare il 25-20.

Quarto set – Skinner, confermata in campo, sigla subito l’1-0. Il punteggio resta in bilico fino al 7-6 quando Chieri dà una prima spallata a 10-6 (Kingdon). Trentino torna a contatto (12-11, Mason), ma Skinner e Anthouli ripristinano le distanze (20-15). Nel finale le ragazze di Bregoli non si fanno più avvicinare, anzi scappano via e chiudono 25-17 al primo match point con Anthouli.

Il commento

Anthouli: «E’ stata una grande partita. Ci siamo divertite. L’atmosfera al PalaFenera era fantastica come sempre. In campo abbiamo commesso un po’ troppi errori, c’è stato qualche problema di comunicazione, ma alla fine ne siamo venute fuori e abbiamo vinto meritatamente».

Shcherban: «Complimenti a Chieri che ha fatto meno errori di noi, ma sono molto orgogliosa della nostra squadra che oggi ha fatto un gran lavoro in battuta, in difesa, in attacco. Continuando così ci prenderemo i nostri punti in campionato».

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3

Itas Trentino 1

Parziali (25-19; 22-25; 25-20; 25-17)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov, Anthouli 22, Gray 5, Weitzel 13, Skinner 10, Kingdon 16; Spirito (L); Morello 1, Omoruyi 3, Zakchaiou 1. N. e. Grobelna, Kone, Papa, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ITAS TRENTINO: Guiducci 3, Dehoog 18, Olivotto 6, Moretto 7, Michieletto 4, Shcherban 15; Parlangeli (L); Stocco 2, Mason 8, Marconato. N. e. Angelina, Zago, Gates, Mistretta (2L). All. Sinibaldi; 2° Piccinini.

ARBITRI: Brunelli di Falconara Marittima e Cavalieri di Lamezia Terme.

NOTE: presenti 1019 spettatori. Durate set: 26’, 28’, 26’, 24’. Errori in battuta: 4-9. Ace: 2-7. Ricezione positiva: 72%-56%. Ricezione perfetta: 41%-25%. Positività in attacco: 39%-33%. Errori in attacco: 13-13. Muri vincenti: 8-6. MVP: Anthouli.