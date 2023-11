Avigliana Basket cede contro LaPolismile Torino

Nel primo parziale di gioco gran difficoltà a trovare la via del canestro, punteggio basso da entrambe le parti e Polismile allunga. Nel secondo quarto buon impatto di Souare, alta intensità difensiva, ancora grossa difficoltà a far canestro che rimarrà per tutta la gara, Gorgitano all'ultimo secondo limita i danni e si va al riposo lungo sul 22-13.

Alla ripresa delle ostilità i ritmi si fanno maggiormente intensi, Avigliana riesce a rompere i raddoppi difensivi e ad andare in lunetta con maggior frequenza, vince il periodo 12 - 15 e torna a contatto.

Nell'ultimo parziale le Greens profondono il massimo dell'impegno per riagganciare la partita, si arriva al -2 ad 1' dalla fine ma la bassa percentuale ai liberi e la solita sterilità offensiva non consente di completare la rimonta contro uno degli avversari più accreditati alla promozione in B.

LAPOLISMILE TORINO 44

AVIGLIANA BASKET 38

Parziali (11-5; 22-13; 34-28)

TORINO: Nicolò 14, Rinaudo 7, Ciurti 7, Ferro 5, Santuz 4, Gaspardo 3, Faoro 2, Artiori 2, Mauro, Scalenghe, Lepore, Carapezza.

AVIGLIANA: Grassino, Souare 7, Lupo 11, La Sala, Candela 6, Maschera 2, Manuguerra, Ciuti 6, Aloiso, Coppola 3, Gorgitano. All.re Spampinato Ass. Rizzo - Brolatti dir. Iuliano.