Cuneo cede in casa con Castellana Grotte

Una partita da archiviare per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che non riesce ad esprimere il proprio gioco e cede a Castellana Grotte, la quale conquista la prima vittoria a punteggio pieno della stagione. Archiviare e preparare le prossime due giornate in trasferta, prima a Porto Viro e poi a Siena, questo il prossimo obiettivo dei biancoblù, che torneranno a giocare in casa il 7 dicembre contro Reggio Emilia. Premiate le scuole che nella scorsa stagione hanno registrato il maggior numero di presenze al palazzetto durante le partite dell’A2; consegnati i buoni acquisto presso “Il Podio sport”. Grazie anche a tutti i possessori del pettorale Stracôni che hanno deciso di venire a sostenere la squadra.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Gottardo schiacciatori; Staforini (L).

Coach Cruciani schiera: Fanizza palleggio, Bermudez opposto, Ceban e Ciccolella al centro, Pol e Cianciotta schiacciatori; Battista (K) (L).

Parte avanti Cuneo (3-0), ma Castellana un punto alla volta recupera e trova la parità al 10°. Con un mani out e un ace di Jensen, i biancoblù si portano sul 16-14 e coach Cruciani chiama il primo time out della serata. Entra Iervolino per Bermudez in opposto e poco dopo Rampazzo al servizio per Ciccolella. Sul 21-18 rientra l’opposto colombiano nelle fila pugliesi. Dal 23-20 il parziale arriva al 23-22 e coach Battocchio chiama il time out. Gottardo trova il set ball e si porta sui 9 metri, ma forza troppo e trova la rete. Lo annulla Bermudez e la panchina cuneese richiama il tempo tecnico. Si torna in campo con Cianciotta al servizio. Vantaggi punto a punto. Cianciotta in pipe trova il set ball al 27-28 e l’attacco out di Gottardo chiude il primo set 27-29.



Parte subito molto combattuta la seconda frazione. Sul 10-9 entra Giordano in difesa per Staforini. Time out per coach Cruciani sul 13-10. Gioco punto a punto al palazzetto di Cuneo, sul 17 pari è coach Battocchio a chiamare il tempo tecnico. Il muro cuneese vale il 19-17 e l’ultimo time out a disposizione di Castellana. Buon turno al servizio di Codarin che permette al compagno di reparto Volpato, di mettere a terra due slash. Jensen trova il set ball, sbaglia il servizio seguente (24-21), ma recupera subito con un mani out che chiude il set 25-21.



I ragazzi di coach Battocchio impattano male il terzo set, poco ordinati, troppi errori e poca pazienza. Cambio in attacco con l’ingresso di Andreopoulos al posto di Gottardo tra le fila cuneesi (5-12). Sul 7-15 il time out di Cuneo in un palazzetto ammutolito e incredulo. Sull’8-17 entra Bristot al posto di capitan Botto. Sul 12-21 doppio cambio con l’ingresso di Giacomini e Colangelo per Sottile e Jensen. Con 10 lunghezze di vantaggio Pol trova il set ball per Castellana, Menchetti al servizio sbaglia (24-15). Chiude il set e porta i pugliesi avanti 2-1 il centrale Ceban (25-15).



Nel quarto set viene confermato il sestetto di partenza ad eccezione di Andreopoulos per Gottardo. Un gioco combattuto punto a punto, con Cuneo che trova un minimo gap grazie all’ace di capitan Botto e all’attacco dello schiacciatore greco (11-9) e coach Cruciani chiama il time out. Troppi gli errori e sul 19-20 coach Battocchio richiama i suoi. Purtroppo le imprecisioni sono troppe e sul 21-25 vince Castellana per 3-1.



MVP di serata l’opposto colombiano William Alejandro Bermudez, omaggiato con una macchina da caffè Lavazza in Black Elogy Bluetooth in abbinata a 300 capsule di caffè Top Selec?on Deciso. Consegnato a Volpato il premio Fair Play by Santero 958.



Al termine della partita il presidente Gabriele Costamagna: «Penso proprio che i primi a non essere soddisfatti di questa partita siano i ragazzi. In questo momento ritengo che ci sia bisogno di abbassare un po’ il rumore attorno alla squadra e stare un attimino tranquilli. Ora dobbiamo metterci sotto e lavorare, io sono un presidente atipico che ogni giorno viene in palestra e penso che i ragazzi debbano iniziare a trovare qualche sicurezza e a trasformare quello che è l’allenamento durante la settimana in partita. Questo è quello che mi auspico verrà fatto».

I prossimi due appuntamenti con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo saranno in trasferta, domenica 26 novembre alle ore 19.00 a Porto Viro per l’8^ giornata e a Siena domenica 3 dicembre alle ore 16.00, entrambe in diretta gratuitamente su Volleyball World TV e con la possibilità di guardarla tutti insieme al Circolo la Fenice di Vignolo.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 1

BCC Tecbus Castellana Grotte 3

Parziali (27-29/25-21/15-25/21-25)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile, Jensens 25, Volpato 13, Codarin 6, Gottardo 8, Botto (K) 12; Staforini (L1); Andreopoulos 8, Colangelo, Bristot 2, Giacomini, Cioffi, Giordano (L2). N.e. Coppa.

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 60%; Attacco: 52%; Muri 6; Ace 2.

BCC Tecbus Castellana Grotte: Fanizza, Bermudez 17, Ceban 10, Ciccolella 12, Pol 10, Cianciotta 21; Battista (K) (L1); Menchetti, Rampazzo, Guadagnini, Iervolino. N.e. Princi (L2).

All.: Simone Cruciani.

II All.: Giuseppe Barbone.

Ricezione positiva: 59%; Attacco: 50%; Muri 6; Ace 3.

Durata set: 33’, 26’, 26’, 27’.

Durata totale: 112’.

Arbitri: Marco Pasin, Cesare Armandola.