Igor Agil Volley: prima splendida vittoria!

Una prima vittoria splendida, ancor di più per come è arrivata, con un bellissimo crescendo in campo. La Igor Agil Volley batte 3-1 (13-25: 28-26; 25-20; 25-23) Cabiate nella settima giornata di campionato di serie B1 e conquista tre punti più che speciali.

In campo ci sono Marianelli opposto e Cantoni in regia, Nagy e Ojienelo al centro, Talerico e Del Freo schiacciatori, Mangalagiu libero (in campo durante il match Brezza, Moiran, Martelli e Guatteo).

Il primo set è in salita per le Igorine (0-5 in avvio), che faticano a mettere a terra la palla al contrario delle avversarie (3-8). Cabiate è brava a creare un break importante dal 9-15 al 9-21 e il primo finale dice 13-25.

La musica appare subito diversa nel secondo set con le Igorine a iniziare meglio (2-0) ed è punto a punto (7-7). Le igorine creano un piccolo break (12-10) e sono brave a rimanere comunque sempre avanti e sul 18-15 è time out per le ospiti. Pareggia Cabiate e continua il punto a punto con sorpasso ospite sul 21-22; brave ancora le trecatesi a cancellare tre palle set e poi due muri perfetti valgono il 28-26.

Avvio in equilibrio poi Medici richiama il gruppo sul 2-5. Le igorine accorciano, poi però un altro break vale il 9-12. La rincorsa arriva fino al 15 pari, poi sorpassa ancora Cabiate per il 20-19; il finale è un parziale Igorino di 5-1 che vale il 25-20 e il 2-1 nel match.

Che quarto inizio per le Igorine (6-2), Cabiate però rimonta e mette la freccia per il 6-7; è una vera battaglia e le Igorine si fanno sentire (12-9); è un sorpasso prezioso perché il tabellone poco dopo segna il 16-13. È un altro finale caldo, diagonale igorina ed è prima vittoria!

Igor Agil Volley 3

Cabiate 1

Parziali (13-25: 28-26; 25-20; 25-23)

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Ojienelo, Bianchi C, Brezza, Bianchi G Badalamenti, Marianelli, Talerico, Mangalagiu, Martelli, Del Freo. All. Medici.

Cabiate: Bordignon, Carli, Pellegatta, Colombo, Pavesi, Meroni (L), Chiesurin, Badini, Della Canonica (L), Rettani, Biganzoli, Simonetta, Maspero. All. Reali.