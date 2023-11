Oleggio Magic Basket cede in casa contro la capolista Saronno

Sconfitta contro la capolista. Nella nona giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket cede alla capolista Robur Saronno 63-75 dopo aver lottato, ma a tratti, durante il match. Mercoledì 22 novembre subito una nuova occasione per ripartire con il recupero della gara a Tortona.

Coach Gandini parte con il quintetto classico Ianelli, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo; per la Robur ci sono Nasini, Ugolini Tresso, Negri e Quinti. È un avvio di quarto molto particolare, il primo canestro in assoluto è di Sablich in lunetta dopo quasi due minuti di gioco, poi si sblocca Saronno e il primo canestro dal campo degli Squali è per il 5-14 quasi dopo otto minuti. Il primo finale è 9-14.

Borsani spara da tre (12-14), gli Squali carburano e con Sablich è 14-16; Saronno trova varie vie per andare al ferro (20-26), ancora Sablich con Perez accorcia per il 26-28 ed è Colombo sul finire di quarto a pareggiare 32-32 dall’arco. All’intervallo sono proprio i biancorossi in vantaggio 35-34.

Al rientro la Robur approfitta di qualche disattenzione in difesa degli Squali, Nasini da solo sigla il 37-38 e questo apre un parziale ospite che vale il 39-46. Gandini richiama i suoi, dà ossigeno Pilotti, ma un tripla ospite vale il 41-57. La terza sirena arriva dopo la tripla di Ianelli (46-57).

Gli Squali tornano a lottare, Telesca fa gioco da tre punti (49-59), peccato per due contropiedi che non vanno a buon fine, ma a poco dalla sirena finale gli Squali accorciano 60-65 ed è ancora tutto possibile. Forse con troppa voglia di andare al ferro i biancorossi non riescono nell’intento e Saronno più lucida ne approfitta con un parziale di 3-10 che chiude i conti: finale 63-75.

Oleggio Magic Basket 63

Robur Saronno 75

Parziali (9-14; 26-20; 11-25; 17-16)

Oleggio: Perez 14, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 3, Pilotti 2, Sampieri 6, Borsani 7, Sablich 8, Temporali ne, Colombo 15, Jovanovic 2, Ianelli 6. All. Gandini.

Saronno: Canton ne, Ugolini 5, Negri 11, Quinti 14, De Capitani 7, Nasini 20, Tresso 14, Pellegrini 4, Romanò, Beretta, Motta ne, Figini ne. All. Biffi.